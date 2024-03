Conor McGregor mostra incrível transformação corporal no pôster de ‘Road House’ ao lado de Jake Gyllenhaal

MOs dias de vitória de cGregor, quando ele ganhou tudo no a categoria peso pena já se foidepois de passar por uma mudança física radical que começou como uma alternativa para continuar sua carreira como lutador profissional, mas também é resultado do estilo de vida que prevalece após tanto tempo fora do octógono.

O retorno de McGregor foi além do prometido, mas nada foi confirmado

Conor McGregor tem passado por uma transformação física ultimamente enquanto se prepara para seu retorno aos esportes de combate ativos.

O irlandês não luta desde julho de 2021, quando esteve no octógono contra Dustin Poirier, que derrotou McGregor no primeiro round e saiu da jaula com uma perna quebrada.

McGregor não luta desde aquela noite e tem havido especulações desenfreadas sobre a que nível ele retornará depois de ficar tanto tempo fora do jogo e ele nem sempre parece estar cuidando bem de seu corpo.

Desta vez é mais músculo do que gordura

Para o esperado retorno, McGregor mostrou mais uma vez sua capacidade de assumir as transformações e movimentos necessários e parece estar em uma forma física que seus torcedores e adversários nunca viram antes.

O próprio lutador afirmou há meses que ganhou 15 quilos de músculos “e nem uma gota de gordura”.

Um McGregor de 190 libras

Embora Conor McGregor tenha levado sua carreira ao estrelato no peso pena, seu físico corresponde mais ao de uma categoria superior.

O lutador se viu com o maior volume muscular de toda a carreira, o que gerou até uma série de rumores sobre o uso de PEDs pelo lutador.

Além disso, este ganho de peso também gerou especulações de que McGregor estaria negociando uma luta no meio-médio, o que não aconteceu e nem parece que vai acontecer.

McGregor não conseguiu definir um peso específico

Após meses de especulação, mas nenhum anúncio oficial, a ideia de ver McGregor lutar em uma divisão superior parece estar caindo no esquecimento. A falta de consistência nos treinos e os altos e baixos do peso sugerem a aposentadoria do ex-bicampeão.