Conor McGregor quer Michael Chandler em junho, trilogia Nate Diaz no The Sphere, mas ‘falta de ação’ faz com que ele perca o entusiasmo

Conor McGregor só quer lutar.

O ex-campeão de duas divisões do UFC não compete desde 2021, quando sofreu uma fratura devastadora na perna em uma luta trilogia com Dustin Poirier, mas há rumores de que ele retornará no ano passado. Ele inicialmente assinou contrato para estrelar O ultimo lutador com planos de enfrentar o colega técnico Michael Chandler em 2023.

Como ele ainda precisava entrar novamente no programa antidoping do UFC após sua longa ausência, o retorno de McGregor foi adiado mais uma vez, mas parecia que as estrelas estavam se alinhando para uma potencial vaga de manchete no histórico card do UFC 300, em abril. Isso não aconteceu e de repente McGregor anunciou planos de enfrentar Chandler no dia 29 de junho, data do UFC 303 que encerra a Semana Internacional da Luta deste ano.

O CEO do UFC, Dana White, também jogou água fria nessa ideia e afirmou que esperava ter McGregor de volta no outono, mas nada foi feito ainda. Agora McGregor abordou os constantes atrasos na reserva de sua próxima luta e admite que isso está tendo um efeito negativo sobre ele.

“Ainda tenho esperança para 29 de junho”, disse McGregor sobre sua próxima luta enquanto respondia a perguntas via Instagram Stories. “A falta de ação, no entanto, agora está causando falta de entusiasmo. Preciso de uma decisão logo. Sou o atleta mais testado neste novo regime. No entanto, não há data para lutar.

“O jogo também está um pouco sem brilho no momento, o que não ajuda. Espero que os próximos cartões apareçam e eu consiga um encontro. Elimine distrações e comece a trabalhar de verdade nesse sentido.”

Nunca houve uma razão oficial dada para o atraso no retorno de McGregor à jaula fora de White, alardeando que a fortuna que o superastro irlandês acumulou durante sua carreira possivelmente o impediu de lutar novamente.

“Conor McGregor não precisa da porra do dinheiro”, disse White em fevereiro. “Então, quando você não precisa do dinheiro, não é tão fácil – quero dizer, Khabib [Nurmagomedov] não precisa do dinheiro. Khabib se aposentou.”

McGregor não comentou o raciocínio de White para o atraso na reserva de sua próxima luta, mas parece que ele ainda está tentando fazer seu retorno acontecer mais cedo ou mais tarde.

Na verdade, as perguntas e respostas de McGregor aconteceram exatamente oito anos depois do dia em que ele sofreu sua primeira derrota no UFC depois de cair para Nate Diaz em 5 de março de 2016. McGregor vingou essa derrota cinco meses depois, quando derrotou Diaz por decisão da maioria em um all- clássico do tempo no UFC 202.

As conversas sobre uma trilogia vêm fervendo há anos, mas McGregor nunca teve a chance de encerrar a luta contra Diaz, especialmente depois que Diaz saiu do UFC por conta própria.

Recentemente, Diaz postou sobre seu retorno ao UFC para o próximo card no The Sphere, em Las Vegas, em setembro, que acontece durante o fim de semana do Dia da Independência do México. Parece que isso também chamou a atenção de McGregor ao traçar seu cronograma ideal para 2024.

“Desejo isso no Dia da Independência do México em The Sphere”, disse McGregor sobre a trilogia Diaz. “Chandler junho, Diaz setembro. Eu deixei isso ser conhecido.

Ainda não se sabe se McGregor realizará seu desejo ou não, mas por mais que ele queira retornar ao UFC, ele também está de olho nas oportunidades no boxe.

McGregor já havia lutado contra o multicampeão de boxe Manny Pacquiao e parece que ainda é uma luta que ele deseja, especialmente agora que a Arábia Saudita começou a pagar enormes somas de dinheiro para conseguir algumas das maiores lutas dos esportes de combate.

“Ainda está lá”, disse McGregor sobre enfrentar Pacquiao. “Pode ser dezembro. Os sauditas são 100% revolucionários no mercado.”