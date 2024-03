Conor McGregor reage à mensagem de solidariedade de Nate Diaz: ‘Esse é um verdadeiro lutador’

Conor McGregor agradeceu o apoio de um antigo rival em sua busca pelo retorno ao UFC.

No domingo passado, Nate Diaz estendeu um surpreendente ramo de oliveira do Dia de São Patrício para McGregor quando ele tuitou uma mensagem de solidariedade ao ex-campeão de duas divisões do UFC. Em resposta às crescentes frustrações de McGregor com a falta de notícias sobre sua luta de retorno, Diaz apelou ao UFC para “libertar Conor” e expressou empatia pela situação do irlandês. Considerando que ele e Diaz compartilham uma das rivalidades mais famosas da história do MMA, McGregor não esperava encontrar seu antigo adversário em seu corner, mas gostou disso.

“Nate é ótimo. Quando você compartilha golpes consecutivos – tivemos brigas reais, reais. Esse é um verdadeiro lutador, os dois irmãos são verdadeiros lutadores”, disse McGregor em A hora do MMA.

“Sempre tive o maior respeito pelos dois rapazes e, porra, era fã do rapaz. Eu era fã deles e então pude dividir o octógono com eles – tivemos guerras, lutamos uns contra os outros. E eu aprecio isso, aprecio [the support]. Desejo-lhe tudo de bom, sempre. Sempre desejarei ver oponentes do passado e futuros oponentes – futuros oponentes em potencial novamente – para vê-los se sair bem. E que momento monumental será esse, quando conseguirmos isso [trilogy fight] feito. Então, estou animado com isso.”

McGregor, 35, e Diaz, 38, lutaram de forma infame duas vezes em 2016, com Diaz vencendo a primeira luta com um mata-leão como substituto de última hora e McGregor reivindicando a revanche por decisão da maioria. Oito anos depois, ambas as lutas – no UFC 196 e no UFC 202, respectivamente – continuam sendo dois dos pay-per-views mais vendidos da história do MMA.

A mensagem de Diaz no Dia de São Patrício ecoou as recentes frustrações de McGregor por sua incapacidade de marcar oficialmente uma data para seu retorno ao UFC. Diaz se viu em uma situação semelhante no final de sua carreira no UFC – com apenas uma luta restante em seu contrato, Diaz teve que ir publicamente à guerra com a promoção para conseguir seu canto de cisne no UFC 279 e se tornar um agente livre . McGregor ainda tem duas lutas restantes no contrato com o UFC, e Diaz não pôde deixar de notar as semelhanças nas duas situações entre os rivais.

Este fui eu durante anos, antes mesmo de Conor chegar aqui, eles querem que você morra antes de assinar esses contratos, cabe a você fazer algo estourar, ninguém vai te ajudar além de você

Livre Conor é dia de Pattys nessa puta ☘️ pic.twitter.com/X4WQVNV79X -Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 17 de março de 2024

“Este fui eu durante anos antes mesmo de Conor chegar aqui. Eles querem [you] morrer antes [you] saia desses contratos. Cabe a você fazer algo estourar. Ninguém vai te ajudar além de você. “Liberte Conor, é [St.] Dia de Patty nesta merda.”

No entanto, a sorte de McGregor parece ter mudado nos últimos dias. “The Notorious” disse ao MMA Fighting’s A hora do MMA na quarta-feira que ele finalmente tem uma data marcada para seu retorno no UFC contra Michael Chandler. McGregor disse que a luta é apenas a primeira etapa de um plano de duas etapas que ele espera que lhe permita competir duas vezes em 2024, com a segunda luta marcada para a viagem de estreia do UFC ao The Sphere, em Las Vegas, em 14 de setembro, para o UFC 306.

McGregor sugeriu anteriormente que a tão esperada trilogia entre ele e Diaz serviria como atração principal do UFC 306, mas o CEO do UFC, Dana White, rapidamente rejeitou a ideia.

McGregor não sabe ao certo por quê.

“A água fria, [White threw] regue-o com água fria instantaneamente”, disse McGregor. “Aquilo é enorme. Isso, para mim, tem The Sphere escrito por toda parte. Dia da Independência do México. Nate Diaz é um mexicano americano, um lutador querido e um verdadeiro lutador. Agora, ele é difícil de lidar com os rapazes [UFC executives], e não conheço todos os detalhes, para ser honesto – e sei que os rapazes também são difíceis de lidar. Então eu acho que seria incrível e ficaria ótimo para mim – a data é no verão e em setembro, acredito que terei minhas duas lutas neste ano.”