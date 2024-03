Conor McGregor reage à recepção selvagem do remake de ‘Road House’ com Jake Gyllenhaal

Cgalinha Conor McGregor anunciou pela primeira vez que tentaria atuar em A nova ‘Road House’ de Jake Gyllenhaal remake, as expectativas eram francamente baixas. Muito poucos na comunidade de críticos de cinema pensaram que este filme iria funcionar e o clássico cult o fez nos anos 80. Vivendo até Patrick Swayze aura era uma tarefa quase impossível. Mas, por alguma razão, os críticos estão adorando essa nova iteração do filme. McGregor está recebendo ótimas críticas junto com a atuação de Gyllenhaal no novo filme ‘Road House’. O filme estreou no circuito de festivais do SXSW e a recepção foi extremamente positiva.

Os críticos estão adorando Conor McGregor em Road House

Se você considerar o filme Road House como o filme pipoca que ele pretende ser, as pessoas geralmente estão gostando do filme e os críticos geralmente estão gostando do que veem. No consenso geral, os críticos dizem que este remake de ‘Road House’ presta uma grande homenagem ao clássico cult dos anos 80 e é três vezes mais violento que o primeiro. Na verdade, Conor McGregor é considerado uma das principais atrações do filme com sua atuação exagerada. Jake Gyllenhaal ainda é um dos melhores atores da atualidade e sua atuação também foi elogiada pela crítica. Em geral, há muito o que esperar quando o filme chegar ao Amazon Prime.

Em declarações ao Extra, McGregor reagiu à recepção do filme no Festival SXSW: “Sério, nunca vi cenas de luta como essa em nenhum filme. Já vi algo parecido em um filme. Essa é uma dica para Garrett Warren e sua equipe de dublês, que também foram muito úteis para nós, todos nós no set e fizemos mágica naquele filme. Jake tem 75 filmes em seu currículo. Eu tenho 75 lutas de bar em meu currículo. Éramos uma combinação perfeita juntos. e todo o elenco foi muito paciente comigo e muito útil para mim. Fui muito abençoado, muita sorte por chegar onde cheguei neste negócio. “