Conor McGregor revela como Mike Tyson o convenceu a nunca se aposentar totalmente como lutador

Aembora ele pareça já estar aposentado, Conor McGregor ainda diz que tem grandes planos para continuar a carreira nos esportes de combate. Seja no boxe ou no UFC, o irlandês ainda está empenhado em provar a si mesmo que ainda pode continuar lutando no mais alto nível. Uma entrevista recente com o TNT Esportes mostrou um lado de Conor que raramente vemos, onde ele fala sobre o futuro e uma de suas maiores inspirações. Não é nenhuma surpresa que Mike Tyson são os que ainda fazem Conor McGregor sentir aquele fogo competitivo na barriga. Em meio à próxima luta contra Jake Paulo, Tyson despertou esse animal em Conor e o motivou a acelerar seu retorno ao UFC.

Conor McGregor anunciou seu retorno ao UFC da maneira mais fria possível

Aqui está o que Conor disse: “Olhe para Tyson. Mike Tyson agora está lutando contra Jake Paul, certo? Ele está lutando com ele, novamente, ele lutou Roy Jones também. Ai está. Aquele cara é velho. Quando ele lutou contra o Roy Jones Jr. foi uma coisa que me chamou muito a atenção… Roy Jones também é um cara idoso. Por que? Isso é [to] recalibre sua concorrência… Então, eu realmente não sinto que poderia encerrar o dia até que esteja pronto e pronto, em uma caixa… é quando eu encerraria o dia. Algo que realmente me impressionou em Mike Tyson foi que ele foi questionado em uma entrevista sobre a luta de Roy Jones Jr. Cus D’Amato dizer a você depois de todos esses anos? Por que voltar agora? E o que Tyson disse realmente me impressionou. Ele disse: ‘O que Cus diria é por que você demorou tanto?’

Quando Conor McGregor começará seu acampamento para lutar contra Chandler?

O irlandês ainda está em boa hora para iniciar seu campo de treinamento antes da luta em junho contra Michael Chandler. Atualmente ele ainda está fazendo divulgação e divulgação de seu filme, como ficou comprovado nesta entrevista. Mas McGregor já está se preparando para mergulhar de volta em um campo rigoroso que o deixará na melhor forma para sua próxima luta. Para ele, o retorno é iminente e nada o impedirá de realizar o que deseja. Seus fãs estão desesperados para vê-lo lutar novamente e Conor sabe que precisa se preparar para entregar. Mas pronto, Conor não vai a lugar nenhum.