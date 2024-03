Conor McGregor revela que não subiu na balança desde que quebrou a perna contra Poirier

UFC estrela Conor McGregor quebrou a perna durante a luta da trilogia contra Dustin Poirier e ele nunca mais foi o mesmo desde então. A partir desse momento, o irlandês se recuperou e caminhou para ficar o mais musculoso possível. Trollar por ficar muito inchado foi uma constante durante todo esse período, mas McGregor acaba de revelar algo que pode surpreender muitos. Apesar de ter feito aquele anúncio de ano novo sobre sua luta contra Michael Chandler a 190 libras, a realidade é bem diferente daquela que Conor vem tentando vender. Houve uma entrevista recente para promover o novo filme ‘Road House’ onde Conor fez algumas revelações.

Conor McGregor anunciou seu retorno ao UFC da maneira mais fria possível

Conor McGregor e seus problemas de peso

Durante ‘The MMA Hour’ de Ariel Helwani, McGregor disse: “O peso e tudo mais não foi discutido. Não pulei na balança desde que pesei na última luta. Não toquei na balança nenhuma vez, então eu ‘Terei que passar por tudo isso. Depois há as rodadas, posso apenas dizer a eles: ‘Estou fazendo três rodadas para esta’ porque estou fazendo três rodadas muito bem agora. Sinto que se eu pressionar agora para Se eu chegar a cinco rounds completos de preparação física, os três primeiros rounds não serão tão precisos quanto eu poderia, então prefiro afiar a lâmina de três. Vá lá bem e fresco, sinta a sensação e comece a luta. Eu acho que três rounds são lindos e depois os cinco rounds, é assim que me sinto.”

Isso mostra a falta de interesse UFC mostrou para conseguir Conor McGregor de volta ao octógono. Quando ele falou com Ariel na última quarta-feira, ele inicialmente parecia não querer criar nenhum drama entre ele e Dana White. Mas Helwani continuou pressionando e McGregor ficou cada vez mais impaciente. Dado que Ariel tem uma boa amizade com McGregor, essas questões urgentes não foram recebidas com raiva por parte do lutador. Atualmente, todos podemos ver que Conor está em uma situação difícil e apenas esperando por Dana Branco para fazer um anúncio de sua próxima luta. Quando isso acontecerá?