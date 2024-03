Tele Estádio Asteca está programado para sediar seu terceiro Copa do Mundo estreia em 11 de junho de 2026 como o México seleção nacional disputa sua primeira partida no torneio, mas essa possibilidade pode estar em risco devido à remodelação que está passando para atender FIFA padrões.

De acordo com informações de 365 pontuação Méxicoo Grupo TelevisaO estádio está atrasado e a FIFA deu-lhes um sinal negativo.

“O Estádio Azteca NÃO passou nos testes da FIFA para o Copa do Mundo de 2026. O primeiro relatório do ano chegou e o Azteca está ATRASADO por 6 meses de acordo com sua remodelação planejada”, escreveu a FIFA no X.

Os outros dois estádios da Copa do Mundo no México, o BBVAcasa de Listradoe a Akroncasa de Chivasatenderam aos pedidos da FIFA.

Monterrey e Guadalajara no caminho certo

Monterrei sediará quatro partidas, sendo duas da fase de grupos nos dias 14, 20 e 26 de junho, mais uma na Rodadas de 16 em 29 de junho.

Guadalajara também será sede de quatro partidas, todas da primeira rodada, nos dias 11, 18, 23 e 26 de junho. O duelo de quinta-feira, 18, será pela Seleção.

O único estádio que não atendeu às expectativas da entidade gestora na primeira fiscalização é a casa do Clube América. Haverá tempo para melhorar e ajustar.