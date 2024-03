Coproprietário dos Dodgers flagrado na TV em um momento embaraçoso e desagradável durante a Série de Seul

Todd Boehly, coproprietário do Los Angeles Dodgers, esqueceu completamente por um momento que estava no estádio de beisebol, Cúpula do Céu Gocheokem Seul assistindo ao jogo entre Dodgers e San Diego Padrese quase por impulso cutucou o nariz, sem pensar que esse momento pudesse ser capturado na televisão, já que seu assento ficava atrás da home plate. Segundos depois ele não conseguia mais parar o progresso do que você vê abaixo.

O empresário bilionário agiu normalmente após o momento, o que foi um tanto desagradável para quem viu e constrangedor para ele. Ele possivelmente refletiu momentos após sua ação, mas já era tarde demais.

Quem é Todd Boehly?

Todd Boehly, 50, é um empresário americano e é cofundador, presidente, diretor executivo e membro controlador da Indústrias Eldridgeuma holding com sede em Greenwich, Connecticut.

Ele também é diretor executivo interino da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood e co-proprietário e presidente do clube de futebol da Premier LeagueChelsea.

Boehly também é coproprietário do Los Angeles Lakers em 2021. Em fevereiro de 2021, o Lakers era o terceiro time mais valorizado da NBA, com um valor estimado de US$ 5,14 bilhões.

Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 6,1 bilhões, segundo a Forbes.