‘Corta essa esquisita’: profissionais reagem à mordida de Igor Severino em André Lima no UFC Vegas 89

Os dentes de Igor Severino ficaram de boca aberta durante o UFC Vegas 89.

Em uma das estreias mais estranhas da história do UFC, Severino foi desclassificado no segundo round após morder o adversário André Lima. A falta causou confusão instantânea entre os lutadores na jaula – e muitos dos que assistiam em casa – até que o árbitro Chris Tognoni fez uma chamada clara para conceder a vitória a Lima.

Mesmo depois de a situação ter sido resolvida, os combatentes que comentavam nas redes sociais ainda estavam confusos com o que tinham acabado de testemunhar. Vários ficaram indignados, incluindo a estrela meio-pesada Jamahal Hill, que escreveu: “Essa marca de mordida é uma loucura!!! Corte esse esquisito!!

Outros adotaram uma abordagem mais humorística, com Michael Chiesa brincando: “Severino acertou aquele cachorro dentro dele”, e Aljamain Sterling escreveu: “Se você não consegue cumprir a pena, dê uma mordida no crime!! Temos vampiros soltos durante o dia agora! Atenção!”

Para finalizar, Guilherme Cruz, do MMA Fighting, conversou com o empresário de Lima, que disse que o CEO do UFC, Dana White, dará a Lima o primeiro “I Got F****** Bit Bonus”.

Veja mais reações nas redes sociais ao final único abaixo.

Essa marca de mordida é uma loucura!!! Corte esse esquisito!!! – Colina Jamahal (@JamahalH) 23 de março de 2024

Severino tem aquele cachorro dentro dele. Não cara, mas cachorro. Essa foi uma mordida desagradável. #UFCVegas89 -Michael Chiesa (@MikeMav22) 23 de março de 2024

Bem, esse cara será cortado instantaneamente. Como você faz isso com um bocal? -Brian BOOM Kelleher (@brianboom135) 23 de março de 2024

Se você não consegue cumprir a pena, dê uma mordida no crime!! Temos vampiros soltos durante o dia agora! Atenção! #Munch! #UFCVegas89 -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 23 de março de 2024

Droga, ele o mordeu de verdade -Derek Brunson (@DerekBrunson) 23 de março de 2024

Daaaaamn, essa mordida é uma loucura -Terrance McKinney (@twrecks155) 23 de março de 2024

Você me morde e estamos brigando depois da briga -Jeff Molina (@jmolina_125) 23 de março de 2024

Olha essa marca de mordida! -Jared Gordon (@JFlashGordonMMA) 23 de março de 2024