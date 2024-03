Cowboys LB Leighton Vander Esch se aposenta aos 28 anos: ‘Meu corpo não vai cooperar’

Dallas Cowboys Zagueiro Leighton Vander Esch se despediu do NFLanunciando sua aposentadoria aos 28 anos. A decisão não foi motivada pela falta de paixão pelo jogo, mas sim pelo impacto implacável que seu corpo tem cobrado, principalmente devido a problemas contínuos no pescoço que o atormentam desde os tempos de faculdade. .

Vander Esch, que sofreu uma lesão no pescoço em novembro de 2023, foi forçado a encerrar sua ilustre carreira de seis anos no NFL. Apesar dos desafios, ele expressou profunda gratidão pela oportunidade de jogar o jogo que ama ao mais alto nível. Falando através do Dallas Cowboys website, Vander Esch refletiu sobre os momentos preciosos e as bênçãos que sua jornada na NFL lhe concedeu.

Deion Sanders deve ser o próximo técnico dos Cowboys no lugar de Bill Belichick, diz RG3

Vaqueiros o proprietário Jerry Jones também opinou, elogiando Vander Esch não apenas por suas proezas em campo, mas também por seu caráter e qualidades de liderança. Jones elogiou a jornada de Vander Esch do futebol americano de oito jogadores para se tornar um destaque na NFL, ressaltando seu impacto dentro e fora do campo.

Elaborado pelos Cowboys em 2018, Vander Esch teve uma passagem de sucesso com a equipe, ganhando elogios como o All-Pro do segundo time e uma seleção do Pro Bowl em sua temporada de estreia. No entanto, sua carreira foi marcada por lesões recorrentes no pescoço e uma clavícula quebrada, o que o levou a cirurgias e ausências prolongadas do campo.

Vander Esch voltou após várias lesões

Apesar dos contratempos, Vander Esch demonstrou resiliência, recuperando-se com desempenhos impressionantes, incluindo uma campanha de destaque em 2021. No entanto, o espectro de lesões era grande, com a temporada de 2023 interrompida devido a mais uma doença no pescoço.

Especulação em torno Vander Esch futuro se intensificou quando o Vaqueiros libertou-o com uma designação física falhada em 15 de março. Três dias depois, Vander Esch anunciou oficialmente sua aposentadoria, deixando para trás um legado marcado por 496 tackles no total, 3,5 sacks, três interceptações e um touchdown memorável marcado em seu último jogo completo da NFL contra o Patriotas da Nova Inglaterra em 1º de outubro de 2023.

Como Vander Esch embarca no próximo capítulo de sua vida, a organização Dallas Cowboys estende sua gratidão e votos de felicidades a ele, sua esposa Madalynn e sua filha, reconhecendo seu impacto indelével no time e no esporte.