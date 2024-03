Cristian Espinoza, do SJ Earthquakes, fala sobre as ambições da MLS em meio ao impacto de Messi

Terremotos em San José’ extremo Christian Espinosa recentemente sentou-se para uma entrevista exclusiva com MARCA, refletindo sobre sua recente extensão de contrato, conquistas memoráveis ​​e ambições para o próximo MLS temporada. Espinosaque se tornou uma figura central para o Terremotoscompartilhou insights sobre sua jornada desde Argentina para MLS e sua perspectiva sobre o crescimento da liga.

Garantindo Seu Futuro

Para Espinoza, assinar uma prorrogação de contrato com o San Jose Earthquakes foi uma decisão simples. “Foi uma decisão fácil”, observou ele. “Eu estava claro que queria estar aqui.” O processo de negociação foi rápido e tranquilo, refletindo o acordo mútuo de todas as partes envolvidas. “Tudo foi muito rápido, todas as partes concordaram facilmente com os termos”, Espinosa acrescentou, expressando sua satisfação com o resultado.

Conquistas que quebraram recordes

Refletindo sobre seus elogios, incluindo se tornar o líder de assistências de todos os tempos em San Jose na temporada passada, Espinosa permaneceu humilde. “Não foi nada em que eu realmente pensei”, ele admitiu. Apesar de suas conquistas individuais, Espinosa enfatizou a importância do trabalho em equipe, citando uma assistência memorável que levou ao gol de um companheiro como um momento especial.

Experiência All-Star

Participando de seu primeiro Jogo All-Star da MLS foi uma experiência marcante para Espinosa. Descrevendo-o como “único e excelente”, ele apreciou a oportunidade de competir ao lado dos maiores talentos da liga e enfrentar clubes renomados como Arsenal. Olhando para frente, Espinosa expressou esperança de fazer parte de muitos outros eventos All-Star no futuro.

Mantendo o desempenho máximo

Quando questionado sobre como manter o alto desempenho durante a exigente temporada da MLS, Espinosa enfatizou a importância da dieta e do regime de treinamento. Reconhecendo as exigências físicas da liga, ele enfatizou a necessidade de disciplina e preparação adequada para se destacar de forma consistente.

Transição para a MLS

A transição do futebol europeu para o MLS, Espinoza reconheceu o período de adaptação, mas descartou a pressão associada a ser um Jogador Designado. Em vez disso, ele via isso como uma motivação, aproveitando sua experiência para contribuir de forma eficaz com sua equipe.

MLS como plataforma de desenvolvimento

Desenhando a partir de suas raízes em Argentino academias, Espinoza destacou a MLS como uma plataforma valiosa para os jogadores sul-americanos desenvolverem suas habilidades. Contrastando a ênfase nos resultados imediatos na Argentina com o foco no desenvolvimento na MLSele destacou a liberdade e as oportunidades de crescimento disponíveis na liga.

Impacto da chegada de Messi

Refletindo sobre Lionel Messi chegada na MLS, Espinosa notou sua importância na elevação do perfil da liga globalmente. Ele observou um aumento no interesse entre os fãs e reconheceu o apelo de testemunhar talentos de primeira linha em MLS estádios.

Rivalidade e aspirações

Olhando para a próxima temporada, Espinosa expressou entusiasmo por jogos de rivalidade, como a próxima partida contra LA Galáxia. Aspirando aproveitar essas oportunidades para definir o tom da temporada, ele também sonhava em enfrentar Messido Inter Miami no confronto final, ressaltando seu espírito ambicioso.

Aprendendo com os contratempos

Refletindo sobre a derrota anterior do time nos playoffs, Espinosa identificou lições sobre como aproveitar momentos cruciais e manter a compostura sob pressão. Confiante no crescimento e preparação da equipe, ele afirmou o Terremotos‘prontidão para superar desafios e lutar pelo sucesso na próxima temporada.

Como Espinosa se prepara para mais uma emocionante MLS campanha com o Terremotos em San Joséseu comprometimento, humildade e ambição brilham, personificando o espírito de perseverança e excelência no belo jogo.