Crítica de ‘Road House’: Conor McGregor rouba a cena, mas o remake não consegue corresponder ao original de forma alguma

Para o bem ou para o mal, remakes e reinicializações tornaram-se parte da máquina cada vez mais agitada de fazer filmes em Hollywood. Infelizmente, há muito menos exemplos onde eles funcionam – obrigado Zack Snyder pelo tremendo Madrugada dos Mortos remake de 2004 – do que a longa lista de tentativas que falharam miseravelmente (aqui está olhando para você Oldboy, Psicopata, Point Break, Caça-fantasmas, Homens brancos não conseguem pularetc).

Conversas de um Casa da estrada O remake durou anos e, a certa altura, Ronda Rousey, membro do Hall da Fama do UFC, foi contratada para estrelar o filme de reinicialização. Então, morreu no desenvolvimento.

O clássico cult de 1989, estrelado por Patrick Swayze, não foi exatamente um sucesso entre os críticos, embora Roger Ebert tenha reconhecido astutamente que “este não é um bom filme… mas visto com o estado de espírito certo, também não é chato”. Embora não tenha sido um grande sucesso de bilheteria, Casa da estrada tornou-se um favorito dos fãs nos anos seguintes, em grande parte graças aos replays na TV a cabo. O filme vive no zeitgeist da cultura pop como um exemplo de filme que realmente melhora com o tempo.

Infelizmente, não há razão para seguir o conselho de Swayze de “ser gentil” em relação ao Casa da estrada remake recém-lançado no Prime Video – é difícil imaginar que alguém voltará correndo para assistir, citar ou vivenciar este novamente.

Dirigido por Doug Liman, mais conhecido por filmes como No Limite do Amanhã, Swingerareia A Identidade Bourne, e estrelado por Jake Gyllenhaal no papel principal, o Casa da estrada o remake (ou digamos reimaginar) não consegue transmitir o charme ou a arrogância cheia de testosterona que fez do original um dos filmes pipoca mais assistidos dos últimos 40 anos.

Nesta versão, Gyllenhaal interpreta Elwood Dalton, um ex-lutador do UFC com um passado sombrio revelado através de uma série de flashbacks e provocações de seus inimigos. Ele não é um segurança de bar ao longo da vida, mas sim um cara que aparece em clubes de luta underground e assusta a competição antes que um único soco seja desferido. Sua presença intimidante leva a dona de um bar (interpretada por Jessica Williams) a recrutá-lo para limpar seu estabelecimento à beira-mar, apropriadamente chamado de ‘The Road House’. Claro, o lugar está sendo atormentado por um grupo que Swayze chamaria de encrenqueiros: adolescentes de 40 anos, criminosos, bebedores de energia e curadores da química moderna.

Um Dalton relutante acaba aceitando o emprego e logo descobre que esta cidade de um cavalo em Florida Keys tem muito mais coisas acontecendo do que apenas alguns clientes barulhentos. Não demora muito para que ele se envolva nos negócios de todos. Há um desentendimento com um médico em um pronto-socorro que leva a uma tentativa tímida de romance, e ele entra em conflito com o cara rico local, que está determinado a comprar The Road House para construir um resort chique. A motivação do cara rico? Para colocar o seu sucesso na cara do pai, que está apodrecendo na prisão.

Quase todo mundo neste filme se sente deslocado, especialmente Gyllenhaal, que está tentando interpretar um cara durão estóico, sem nenhum charme ou carisma que Swayze carregou no filme original. A única vez no filme que o personagem de Gyllenhaal realmente consegue uma interação um tanto agradável é na abertura do trailer do filme, onde ele dá uma esbarrada em um bando de motociclistas determinados a destruir o bar que ele agora chama de lar.

Fora dessa briga solitária, Dalton de Gyllenhaal parece estar meio adormecido e afundando na areia movediça em quase todas as outras cenas do filme. Não se engane, ele é um ótimo ator e se saiu bem em papéis de ação anteriores. Mas este não é isso.

O resto do elenco é em grande parte esquecível, embora Billy Magnussen faça o seu melhor com material limitado como o vilão do filme. Sua presunção sorridente é ofuscada pela incapacidade de fazer qualquer coisa certa neste filme, o que o faz parecer mais um bufão do que um contraponto para Dalton. Esse problema, como tantos outros problemas deste filme, é de responsabilidade dos roteiristas Anthony Bagarozzi e Charles Mondry.

Verdade seja dita, a única pessoa em toda a produção que poderia caber no original é o astro do UFC Conor McGregor, que interpreta uma versão exagerada de si mesmo como um pistoleiro chamado Knox. Ele vem para Florida Keys para limpar a bagunça que o personagem de Magnusson fez, e seu sotaque irlandês arrogante, fisicalidade impetuosa e assalto maldoso de olhos arregalados são realmente as únicas partes divertidas deste filme.

Ninguém vai confundir McGregor com um ator experiente, mas ele rouba todas as cenas em que participa. Ele ataca seu papel com uma exuberância exagerada que deveria atingir todos os outros membros do elenco neste filme. Infelizmente, ninguém segue seu exemplo e o filme paga por isso.

O que deveria ser um filme de ação divertido e bobo é arrastado para a lama por meio de um enredo excessivamente ambicioso e sem sentido que realmente não serve a ninguém no remake. As cenas de luta neste filme também vão deixar você louco, porque há muitos efeitos digitais em ação, e a ação cinética é uma tentativa fraca de fazer as coisas parecerem chamativas e modernas, em vez de corajosas e reais.

Uma das partes mais divertidas do original foi o diálogo hilário, mas viciante e memorável, que vive em seu cérebro para sempre (quem poderia esquecer versos como ‘A dor não machuca’ ou ‘Você é estúpido demais para se divertir. !” E nem vamos falar sobre o que Jimmy fez com os caras na prisão). Mas este filme não oferece nada que valha a pena citar, exceto algumas falas deliciosamente proferidas por McGregor.

Você pensaria que Liman e os roteiristas teriam injetado propositalmente pelo menos algumas das melhores partes do original Casa da estrada no remake. Em vez disso, parece que eles retiraram tudo isso e substituíram por um roteiro mal escrito que esquece como se divertir.

A duração deste filme também é ridiculamente longa, com mais de duas horas. Essa coisa poderia facilmente ter sido editada até 80 minutos sem perder o ritmo.

Mesmo que isso não fosse um remake, Casa da estrada parece um filme que começou com a melhor das intenções como uma comédia de ação moderna. Mas o produto final lembra por que a Amazon despejou isso diretamente no streaming, em vez de colocar o filme nos cinemas. Também não há muita graça neste filme, e ele praticamente não consegue corresponder ao original de todas as maneiras possíveis.

Fora um super corte para testemunhar McGregor aumentar para 11, basta revisitar o filme original e ver como Swayze e companhia fizeram certo.