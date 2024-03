Críticas de replay sem precedentes e mau funcionamento do cronômetro estragam o final do Lakers vs Warriors

Tele Guerreiros do Golden State vencer o Los Angeles Lakers na noite de sábado, conquistando uma importante vitória no Conferência Oeste corrida de playoffs.

O jogo foi extremamente competitivo e cheio de destaques, até que uma série de longas análises de replay e o completo mau funcionamento do relógio de arremesso do estádio estragou todo o jogo.

A certa altura, no final do quarto trimestre, apenas 15 segundos do basquete real foi jogado enquanto mais de 16 minutos do tempo passado no mundo real. Os jogadores e torcedores no estádio ficaram inquietos.

Golden State Warriors vence Lakers em Los Angeles

O cronômetro de chute simplesmente não cooperou nos dois minutos finais, forçando os árbitros a recorrer a um cronômetro manual. Isso aconteceu depois de algumas análises de replay sobre os desafios do treinador que simplesmente demoraram muito para serem superados.

Depois do jogo, Stephen Curry mencionado “Eu nunca vi isso antes“. Ele não está sozinho, pois isso foi verdadeiramente sem precedentes.

Em termos de produto real em quadra, Curry superou os Warriors com 31 pontos, apesar de estar enferrujado no início do jogo. Klay Thompson despejou 26 do banco e Jonathan Kuminga fez um grande jogo, marcando 23.

Lebron James fez tudo o que pôde para manter o Lakers nisso. Ele perdeu 40 pontos e foi o único jogador que conseguiu criar o ataque, especialmente quando Antonio Davis deixou o jogo com uma lesão no olho.