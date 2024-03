Cuecas do Príncipe Harry, à venda: este é o valor pago por elas

TA Família Real Britânica ainda não terminou com suas controvérsias. Para as recentes operações de Rei Carlos III e Kate Middletondevemos acrescentar o escândalo que suja Príncipe Harry nos Estados Unidos e agora decidiram vender as roupas íntimas do príncipe afastado.

Desde o filho de Diana de Gales e Meghan Markle Mudando-se para o outro lado da lagoa, já houve vários episódios que colocaram o casal, ou um dos dois integrantes, no noticiário pelos motivos errados.

Há mais de uma década, algumas fotografias de Príncipe Harry foram publicados enquanto ele desfrutava de uma festa em Las Vegas, Nevada. Neles ele era visto sem roupa, jogando bilhar e abraçando uma mulher, o que teria deixado seus avós furiosos na Inglaterra.

Longe de ser um episódio passageiro, parece que esta experiência volta a assombrar o irmão mais novo da Casa Real alguns anos depois. Uma mulher chamada Carrie afirma ter mais fotos de Príncipe Harry e ameaça publicá-los no OnlyFans.

“Tenho fotos à beira da piscina antes da noite em questão e fotos nuas de atormentar. As pessoas ficarão surpresas”, disse a mulher ao The Sun. “Nunca postei essas fotos antes por respeito.

“Agora, isso não importa. Ele é um idiota.”

Quanto valem as cuecas do Príncipe Harry?

Príncipe Harry vê como os problemas se recusam a desaparecer depois daquela noite fatídica e polêmica e agora, o filho de Lady Di terá que enfrentar outro problema: uma possível venda das roupas íntimas daquela noite…

O Sol garante que as cuecas que Príncipe Harry usado naquela noite teria sido colocado em leilão. Observa também que o vencedor foi o dono de um bar de strip-tease em San Diego.

Mas quanto vale a cueca do filho do rei da Inglaterra? Segundo o jornal inglês, este indivíduo teria pago cerca de 251 mil dólares para conseguir a roupa interior que atormentar usado em Las Vegas no leilão.

Carrie espera receber cerca de 2,2 milhões de dólares pela publicação das demais imagens no OnlyFans.