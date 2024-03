Curtis Blaydes: Jon Jones ‘não tem medo’ de Tom Aspinall, Stipe Miocic é apenas ‘a maior luta de pesos pesados ​​do século’

Desde o primeiro dia em que Curtis Blaydes chegou ao UFC, o título dos pesos pesados ​​quase sempre esteve sob pressão por um motivo ou outro.

Quer o cinturão estivesse empatado na trilogia Stipe Miocic x Daniel Cormier ou Francis Ngannou estivesse em desacordo com o UFC por causa de seu contrato, o caminho para a chance pelo ouro dos pesos pesados ​​sempre foi cheio de obstáculos. O caso mais recente envolve a lesão sofrida por Jon Jones que o impediu de lutar contra Miocic em novembro passado, e o UFC acabou coroando Tom Aspinall como campeão interino em sua ausência.

Desde então, Aspinall pediu repetidamente uma chance de unificar os títulos, mas o UFC deixou claro que Jones continua em rota de colisão com Miocic em algum momento de 2024. Por mais que esse cenário mais uma vez turve as águas no peso pesado, perene o principal candidato, Curtis Blaydes, entende por que isso está acontecendo.

“Essa é a natureza da fera”, disse Blaydes ao MMA Fighting. “É um negócio. Entendemos. Jon Jones x Stipe agora, sem que nenhum deles tenha outro potencial [loss], é a maior luta de pesos pesados ​​do século. É realmente. O UFC vai fazer de tudo para preservar isso. Entendo. É assim que o negócio cresce. É bom para o UFC em geral. Quanto mais dinheiro eles ganham, mais dinheiro todos ganham.

“Acho que Aspinall entende, por isso parou de perguntar. Ele entende que isso é apenas um negócio. Não é que eles não acreditem que ele seja um bom adversário para Jon. É que ele não conseguirá tantas compras de pay-per-view quanto Stipe. Isso é exatamente o que é. Entendo. Eu sinto por ele.

À medida que Miocic se aproxima dos 42 anos de idade, depois de ficar de fora desde que sofreu uma derrota por nocaute para Ngannou em 2021, poderia facilmente ser argumentado que Aspinall seria na verdade uma luta mais difícil para Jones nesta fase de sua carreira.

Por mais que essa narrativa seja forçada, Blaydes zomba da ideia de que Jones aceitaria a luta com Miocic simplesmente para evitar um confronto com Aspinall.

“Jon não tem medo de ninguém”, disse Blaydes. “Ele não tem medo de Aspinall. Ele vai atrás do Stipe. Stipe é o peso pesado mais assustador dos últimos 15 anos. Ele está indo atrás dele. Não acho que ele esteja com medo ou nada.

“É uma questão de dinheiro. Não posso culpá-lo, especialmente se este for o último. Pegue a bolsa e depois pule.

Claro, Blaydes tem sua própria história com Aspinall depois que eles se enfrentaram brevemente em uma luta do evento principal em Londres, em julho de 2022. Naquela noite, Blaydes venceu depois que Aspinall sofreu uma lesão devastadora no joelho que encerrou sua noite com apenas 15 segundos do primeiro round. .

Apesar de ter uma vitória sobre Aspinall em seu cartel, Blaydes não fala mal dessa luta nem a usa como forma de atacar o atual campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC. Em vez disso, o ex-lutador universitário de 33 anos prefere olhar para sua breve história com Aspinall como um assunto inacabado – e uma revanche que ele absolutamente gostaria de realizar.

“Eu nem me gabo dessa vitória”, disse Blaydes. “Eu não digo às pessoas: ‘Oh, eu venci Aspinall!’ Eu realmente não. Não é assim que me sinto. Não é um daqueles de que posso me gabar. Eu gostaria de obter uma vitória digna de orgulho. Eu gostaria disso.

“Se tivesse acontecido o contrário, eu não o respeitaria se ele estivesse se gabando de ter me batido. Eu fico tipo, ‘Você não me bateu, eu me machuquei’, e é assim que vejo as coisas. Sei que é uma vitória para mim e uma derrota para ele, mas pode estar abaixo dos números, considero incompleto.”

Enquanto se prepara para enfrentar Jailton Almeida no UFC 299, no sábado, Blaydes entende que a natureza volátil do peso pesado pode realmente favorecê-lo desta vez.

Por ter um histórico com Aspinall, Blaydes pode potencialmente saltar para a frente da fila com uma vitória sobre Almeida. Dado isso – e Jones x Miocic efetivamente tornando Aspinall o estranho – Blaydes pode se tornar um oponente pelo título interino dos pesos pesados ​​​​de Aspinall se ultrapassar Almeida.

Dito isto, Blaydes não pode afirmar com certeza que o cenário realmente se desenrolará porque é simplesmente impossível prever o que acontecerá a seguir.

“Eu venci, não está em pedra”, disse Blaydes. “Brock Lesnar pode surgir do nada. Este é o UFC. Eu sei quem eu sou. Eu sei como o UFC me vê. Eu sei como eles veem os outros caras. Outros caras com sotaque. Eu sei como é isso. Não há garantia de nada além dessa luta. Inferno, eu poderia vencer e ser liberado. Já vi coisas mais malucas acontecerem, por isso não olho para além de Almeida.”

Blaydes confessa que passou a entender seu status na hierarquia do UFC e não está reclamando disso porque não lhe faz bem. Isso não significa que ele goste da maneira como o esporte se moveu tão veementemente para que os caras mais barulhentos na sala recebessem mais atenção, mas ele também sabe que não há realmente nada que possa fazer a respeito.

“[UFC views me] como não uma estrela”, disse Blaydes. “Eu não tenho aquela personalidade como a [Israel Adesanyas] e o Paddy [Pimbletts]. Eu não falo mal. Eu não faço muita autopromoção. Eu não faço essas coisas. Eu entendo as oportunidades que passo por não ser como aqueles caras. Isso simplesmente não é quem eu sou e não vou forçá-lo. Entendo. Tudo bem. O dinheiro é bom. Estou feliz apenas com o dinheiro. Não preciso de prestígio e tudo mais.

“Não odeie o jogador, odeie o jogo. Eu odeio o jogo. Eu odeio que seja assim que você precisa ser recompensado, mas eu não preciso jogar assim. eu não odeio [Conor] McGregor. Funcionou para ele. Geralmente funciona para os falastrões, os tagarelas. Contanto que você esteja ganhando e fale alto, geralmente funciona.”