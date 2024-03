Da NFL a Hollywood: Travis Kelce estava de olho em “Você é mais esperto que um aluno da 5ª série?” reinício

NFL Há rumores de que o astro Travis Kelce está trocando seu equipamento de futebol por um novo papel como apresentador de um popular reinicialização do game show.

Travis Kelce, o apresentador do programa de TV?

De acordo com relatos de Variedade, Kelce está atualmente em discussões para sediar o renascimento de “Você é mais esperto que um aluno da 5ª série?”

Fontes disseram à mídia de entretenimento que o envolvimento potencial de Kelce na reinicialização do game show está gerando um burburinho significativo em Hollywood.

Embora as negociações estejam em andamento, nenhum acordo foi finalizado ainda.

Os produtores estão considerando Kelce para a função de anfitrião, mas as preocupações sobre sua disponibilidade devido ao seu contrato da NFL com o Kansas City Chiefs permanecem.

Kelce há muito se interessa por televisão

Kelce’s aventurar-se na indústria do entretenimento não é novidade.

O NFL estrela já apresentou o programa de namoro “Pegando Kelce” na rede dos EUA.

Com sua crescente popularidade alimentada em parte por seu relacionamento de alto nível com a estrela pop Taylor Swift Kelce tem sido cada vez mais procurado para projetos de televisão e cinema.

Kelce’s potencial show de hospedagem em “Você é mais esperto que um aluno da 5ª série?” é apenas um dos muitos empreendimentos em sua crescente carreira no entretenimento.

As duas vezes Campeão do Super Bowl apareceu em “Sábado à noite ao vivo”, estrelou vários comerciais e hospeda o popular podcast “Novas alturas” Com seu irmão, Jasão.

Apesar das preocupações com a superexposição, Kelce continua focado em seus objetivos de longo prazo na indústria do entretenimento.

Seus gerentes enfatizaram no ano passado que Kelce’s o sucesso faz parte de um plano cuidadosamente elaborado.

Com aspirações de alcançar o mesmo nível de fama de Dwayne “The Rock” Johnson Kelce’s o potencial papel de anfitrião pode ser um passo significativo em sua trajetória profissional.

Enquanto rumores de Kelce’s próximo show depois dele Carreira na NFL acabou, ele foi flagrado curtindo férias tropicais com a namorada, Taylor Swift, no fim de semana.

O local da fuga não foi confirmado, mas especula-se que eles estejam atualmente no Bahamas onde Rápido é conhecida por viajar em seu tempo livre.

A cantora pop está atualmente em um hiato Turnê Eras turnê internacional.

Ela está programada para retomar a turnê em Poderia em Paris, França.