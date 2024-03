Daisy de la Hoya recebendo tratamento após episódio de saúde mental

Daisy de la Hoya está quebrando o silêncio depois das estrelas de “90 Dias para Casar” Mariah Fineman dar Tom Brooks acusou-a de perseguir… negando que ela se importasse com o casal.

Daisy disse ao TMZ… que as alegações feitas por Mariah e Tom são imprecisas – já que ela afirma que nada do que eles declararam no relatório policial aconteceu, pelo menos não da maneira como eles descreveram.



DDLH diz que não conhece Mariah e Tom… e então ela definitivamente não declarou seu amor por Tom, como eles alegaram.

No entanto, ela diz que acreditava – em meio a um episódio de saúde mental, como ela descreve – que eles trabalhavam para sua paixão por celebridade, Tom Cruise. Ela afirma que nem sabia que Tom tinha o mesmo nome do A-lister. Então, quando Daisy estava declarando seu amor por “Tom”, era sobre a estrela de ação… não sobre a personalidade do reality show.

Contamos a história… Mariah e Tom bateram em Daisy com alegações de perseguição em um relatório policial recente – no qual afirmaram que a colega estrela do reality os vinha assediando desde janeiro.

Agora, Daisy admite que entrou no carro de Tom e Mariah – explicando que o incidente ocorreu durante o episódio dela… para o qual ela agora está recebendo ajuda em um centro de tratamento. Embora Daisy diga que se sente mal… ela está magoada porque seus problemas de saúde mental foram filmados.