Dak e Cowboys perdem Tony Pollard enquanto os Titãs se preparam para a vida sem Derrick Henry

EUum movimento crucial à frente do novo NFL ano da liga, o Tennessee Titans garantiu Dallas Cowboys running back Tony Pollard para reforçar seu backfield. De acordo com Aaron Wilson da KPRC-TV em Houston, os Titãs assinaram com Pollard um acordo significativo de três anos no valor de US$ 24 milhões, previsto para começar quando o novo ano da liga começar na quarta-feira.

A decisão de trazer Pollard onboard ocorre em meio a um turbilhão de interesse de várias equipes. Apesar dos Cowboys expressarem interesse em mantê-lo Pollard optou por um novo começo com os Titãs em vez de potenciais pretendentes como o Gigantes de Nova York e Minnesota Vikingsconforme relatado por Dianna Russini do The Athletic.

Com Titãs estrela correndo de volta Derrick Henry futuro com a equipe em jogo enquanto ele explora a agência livre, a chegada de Pollard prepara o terreno para uma mudança fundamental na dinâmica de defesa da equipe. A expectativa é que Pollard assuma a função de titular, assumindo o manto deixado vago por Henriqueenquanto jogador do segundo ano Tyjae Spears está previsto para servir como backup de Pollard.

Pollard se tornou um RB1 em Dallas

O mandato de Pollard em Dallas abrange cinco temporadas, durante as quais demonstrou sua habilidade em campo. Na temporada passada, ele assumiu a posição de titular após Ezequiel Elliott partida para o New England Patriots. Pollard teve um desempenho impressionante, correndo para 1.005 jardas e seis touchdowns em 252 corridas, com uma média sólida de 4,0 jardas por corrida. Além disso, ele mostrou sua versatilidade ao realizar 55 recepções para 311 jardas.

No entanto, foi PollardO desempenho de destaque de 2022 que realmente solidificou seu status como um running back muito procurado na liga. Apesar de ter começado em apenas quatro jogos naquela temporada, Pollard acumulou impressionantes 1.007 jardas corridas e nove touchdowns em 193 corridas, ostentando uma média impressionante de 5,2 jardas por corrida.

À medida que Pollard faz a transição para vestir o Titãs camisa, os torcedores aguardam ansiosamente seu impacto no arsenal ofensivo do time. Com seu conjunto de habilidades multifacetadas e histórico comprovado, PollardA chegada de Michael sinaliza uma nova era para o jogo de chão dos Titãs, prometendo emoção e expectativa para a próxima temporada da NFL.