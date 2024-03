Dak Prescott afirma que foi vítima de plano de extorsão de US$ 100 milhões e abre processo

Dak Prescott afirma que uma mulher está ameaçando tornar públicas falsas acusações de agressão sexual contra ele se ele não lhe pagar US$ 100 milhões… e agora, ele está tentando acabar com tudo isso.

A superestrela do Dallas Cowboys entrou com a ação no condado de Collin, Texas, na segunda-feira… alegando que a mulher, Vitória Costa, expôs seu plano de extorsão em uma carta para ele e seus representantes em fevereiro de 2018. 13.

Prescott afirma que Shores alegou em sua carta que ele a agrediu em fevereiro. 2017 – logo após o término de sua temporada de estreia com os Cowboys. Ele disse no processo que se, e somente se, pagasse a ela US$ 100 milhões, ela permaneceria em silêncio sobre tudo.

Os advogados do quarterback, no entanto, disseram enfaticamente no processo na segunda-feira: “O Sr. Prescott nunca se envolveu em qualquer comportamento sexual não consensual com ninguém”.

Na verdade, eles escreveram, “a linha do tempo dos eventos e [Shores’] ações nos anos desde a alegada agressão são consistentes com o envolvimento apenas em ações consensuais com o Sr. Prescott.”

“O fato de o Sr. Prescott não ter ouvido nada negativo sobre essa suposta interação de quase uma década atrás é realmente revelador dos” motivos de Shores.

Prescott agora está processando a mulher e seus advogados por difamação, calúnia, extorsão/coação civil e muito mais.

O advogado de Prescott, Levi McCathernescreveu em comunicado TMZ Esportes na noite de segunda-feira, “Mentiras machucam. Especialmente mentiras maliciosas. Não permitiremos que a Ré e sua equipe jurídica lucrem com esta tentativa de extorquir milhões do Sr. Prescott.”