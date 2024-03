Dak Prescott dispara contra aqueles que inventaram um truque de “extorsão” de US$ 100 milhões

Cowboys QB Dak Prescott enviou seu advogado para se encontrar com Victoria Shores e tentar chegar a um acordo após uma possível reclamação de agressão sexual em janeiro, no entanto, a vítima relatada agora está sendo atacada com forte difamação, calúnia e extorsão civil ação judicial.

Prescott compareceu imediatamente ao assunto emitindo um comunicado

Dak Prescott’s comemora ano novo com churrasco

O caso que foi aberto no condado de Collin, Texas, é contra Vitória Costa e sua equipe jurídica, eles estão sendo processados ​​por difamação e calúnia, difamação em si, extorsão/coação civil, menosprezo comercial, interferência ilícita em relações comerciais atuais e/ou futuras, conspiração civil e imposição intencional de sofrimento emocional.

Prescott afirma que em 16 de janeiro, seus advogados enviaram ao QB uma carta alegando que ele agrediu sexualmente Shores em fevereiro de 2017.

“MS. Shores teve que conviver com essa dor e trauma por 7 anos“, diz a carta”Isso afetou tanto seu relacionamento com o noivo e sua existência cotidiana que ela teve que fazer terapia e aconselhamento e precisará de terapia e aconselhamento futuros.. Ela sofreu uma angústia mental inimaginável ao lidar com o trauma de ser vítima de agressão sexual. Apesar dos acontecimentos trágicos, ela está disposta a renunciar a acusações criminais, bem como a divulgar esta informação ao público, em troca de uma compensação pela angústia mental que sofreu. Os danos da Sra. Shores são avaliados em US$ 100.000.000,00. Você tem até 16 de fevereiro de 2024 para responder a esta carta de exigência.”

O advogado de Prescott emitiu imediatamente uma declaração em resposta às alegações

“Recentemente o Sr. Prescott foi alvo de um plano de extorsão“, escreveu o advogado na declaração” O réu e sua equipe jurídica ameaçaram tornar pública uma história completamente inventada de agressão sexual de quase uma década atrás e exigiram que o Sr. Prescott pagasse imediatamente US $ 100 milhões em troca de ela não pressionar falsamente acusações às autoridades.”

“O Sr. Prescott – um novo pai de uma menina – tem grande empatia pelos sobreviventes de agressão sexual. Ele acredita fervorosamente que todos os perpetradores de tais crimes devem ser punidos em toda a extensão da lei. Para ser claro, Prescott nunca se envolveu em qualquer conduta sexual não consensual com ninguém. Mentiras machucam. Especialmente mentiras maliciosas. Não permitiremos que a Ré e sua equipe jurídica lucrem com esta tentativa de extorquir milhões do Sr. Prescott.”

Segundo o advogado, Prescott relatou o assunto às “autoridades competentes” e “continuará a cooperar plenamente na sua investigação.”