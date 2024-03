Dak Prescott está entrando em seu último ano como quarterback dos Cowboys?

Tele Dallas Cowboys tomaram uma decisão estratégica em relação ao quarterback Dak Prescottdo contrato, optando por uma “redução modesta do teto salarial em 2024”. Isso significa que 2024 marcará o último ano do contrato de Prescott com um forte limite máximo de US$ 55,455 milhões. Os Cowboys parecem não ter planos imediatos de estender seu contrato ou usar a franquia em 2025, indicando sua disposição em deixá-lo cumprir o acordo atual.

A decisão da equipe reflete uma mudança na alavancagem, já que Prescott teria vantagem se os Cowboys fossem obrigados a contratá-lo para uma extensão. No entanto, ao optar por esperar e ver como as coisas se desenrolam, os Cowboys reduziram potencialmente a capacidade de Prescott de negociar um acordo de valor de mercado. Esta abordagem poderá levar Prescott a testar o mercado aberto em 2025, onde os seus serviços serão valorizados por outras equipas.

Dak Prescott realmente vale US$ 160 milhões?Roberto Ortega

A questão que surge é quanto outras equipes estarão dispostas a oferecer a Prescott. As comparações são feitas para Primos Kirkque recentemente trocou os Vikings pelos Falcons com um lucrativo contrato de US$ 45 milhões por ano.

Isto é US$ 10 milhões a menos do que a média atual de alto padrão, indicando que Prescott pode não ser capaz de comandar a cifra altíssima de US$ 55 milhões por ano que seu número máximo sugere. A decisão dos Cowboys de esperar para ver pode resultar em outra equipe fazendo uma oferta que determinará o valor de mercado de Prescott.

O futuro de Dak em Dallas está em dúvida

Se Prescott sair, ele ainda contará com mais de US$ 50 milhões contra o limite no próximo ano, tornando benéfico para os Cowboys contratá-lo novamente antes que isso aconteça, a fim de controlar melhor as implicações financeiras. No entanto, por enquanto, a equipe optou por não permitir que o medo do número limite de Prescott ou da possível saída os force a pagar mais do que estão dispostos.

Quanto a Prescott, ele enfrentará uma decisão em março próximo – aceitar a melhor oferta dos Cowboys ou procurar um novo time com um perfil nacional potencialmente mais baixo. O primeiro passo nesse cenário seria outro time oferecer a ele mais do que os Cowboys estão dispostos a pagar.

Em resumo, a decisão dos Cowboys de esperar e ver como as coisas se desenrolam potencialmente mudou a dinâmica das negociações contratuais de Prescott, preparando o terreno para uma offseason intrigante em 2025.