Dak Prescott oferece uma atualização sobre suas negociações de contrato com os Cowboys

Dak PrescottO futuro da empresa tem sido um forte tema de conversa em Dallas desde o Vaqueiros foram chocantemente eliminados de 2024 NFL jogos decisivos. PrescottO contrato do Cowboys expira após a temporada 2024/25, e o quarterback dos Cowboys ainda não estendeu seu contrato com a única franquia que ele já conheceu.

É verdade que não houve pressa em fechar um acordo com Prescott. Proprietário da equipe Jerry Jones tem frequentemente professado sua admiração pelo finalista do MVP e não quer ficar preso por US$ 36 milhões em espaço “morto” se Prescott sair como agente livre na próxima temporada. Mas o próprio Prescott ofereceu na segunda-feira uma atualização sobre como estão as negociações – e para muitos fãs dos Cowboys, isso será recebido como uma boa notícia.

O otimismo de Prescott

Prescott, co-presidente do Fundo de Câncer Infantil de Dallasdisse aos repórteres em um evento da organização que uma prorrogação com os Cowboys acontecerá em algum momento nesta entressafra – o que ajudaria o time a diminuir seu desempenho espalhafatoso. Limite de US$ 59,4 milhões atingido para 2024.

“Ajuda com a equipe e ajuda com os números”, disse Prescott sobre a possibilidade de uma extensão. “Tudo está ótimo. Isso vai acontecer.”

Apesar de seu recorde decepcionante de 2 a 5 nos playoffs, Prescott é considerado um dos melhores zagueiros da NFL e liderou a liga com 36 passes para touchdown em 2023. Seu contrato inclui inúmeras cláusulas – como uma cláusula de proibição de negociação e a incapacidade de ser marcado pela franquia – isso torna desagradável para Dallas entrar na próxima temporada com o quarterback jogando o último ano de seu contrato. É por isso que permanece a expectativa de que Prescott assine na linha pontilhada de um novo contrato após o início do novo ano da liga. 13 de março.

A lenda dos Cowboys entra na conversa

Ícone de Dallas Troy Aikman ecoou o otimismo de Prescott e apoiou o jogador de 30 anos como o quarterback do futuro dos Cowboys, e muito menos do presente.

Aikman, também presente na gala do Children’s Cancer Fund, disse à mídia que Prescott ganhou uma extensão lucrativa, pois mostrou que pode jogar em alto nível. Aikman pode reconhecer um vencedor quando vê um – o ESPN emissora levou os Cowboys a três Super Bowl títulos durante a década de 1990, incluindo o campeonato de 1995 que continua sendo o último da franquia até o momento.

Embora seja impopular entre alguns membros da grande base de fãs dos Cowboys, Prescott espera aproveitar mais oportunidades de alta alavancagem em 2024 e provar que Aikman está certo, guiando Dallas à sua primeira vitória no Super Bowl em quase três décadas.