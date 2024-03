Dak Prescott se prepara para se despedir de um de seus parceiros dos Cowboys: ele sairá vencedor?

Tele Dallas Cowboys estão passando por algumas mudanças durante o período de entressafra que Dak Prescott terá que se adaptar se quiser estar no topo.

Uma das principais histórias que cercam o Vaqueiros é o futuro do wide receiver Michael Gallup. Proprietário Jerry Jones foi questionado sobre a situação no NFL Combine e não revelou muito, mas agora parece que Gallup deixará a franquia.

Micah Parsons defende Dak Prescott como MVP: muitos elogios ao quarterback dos CowboysRoberto Ortega

De acordo com Calvin Watkins do Dallas Morning News, Dallas tem dado Gallupagente, Kevin Robinsonpermissão para procurar um comércio.

“Vaqueiros dei WR Michael Gallup permissão para buscar um comércio, disse uma fonte. A situação é difícil porque as equipes esperam Gallup para ser liberado”, tuitou o jornalista.

Gallup não vale o dinheiro

Espera-se que a decisão seja em grande parte financeira. O Vaqueiros tem que agir rápido para evitar pagar uma parte considerável de seu salário de 2024.

Se ele estiver no elenco após 16 de março, isso garantirá 4 milhões de dólares de seu salário-base de 8,5 milhões de dólares para a temporada de 2024.

Sua produção nas últimas duas temporadas não esteve no nível esperado e o Vaqueiros parecem estar reduzindo suas perdas.

As coisas não têm sido fáceis para Gallup nos últimos anos, quando sofreu uma ruptura do ACL no final da temporada em 2021. Ele foi então contratado pelo Vaqueiros em um contrato de cinco anos no valor de 57,5 ​​milhões de dólares.

Este tem sido um tema das negociações dos Cowboys, já que eles tentaram conseguir jogadores promissores que sofreram lesões ou quedas de forma, para acordos com preços reduzidos. Eles fizeram o mesmo com Prescott após a lesão no tornozelo e Igreja Barry com sua lágrima de Aquiles.