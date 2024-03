Dakota Johnson diz que nunca mais fará outro filme como ‘Madame Web’

Ela continua revelando por que o filme teve o destino que teve… explicando que os atores frequentemente ficam entusiasmados com um projeto, mas quando eles estão envolvidos nas filmagens – isso se transforma em algo totalmente inesperado. Foi exatamente isso que aconteceu com “Madame Web”, segundo ela.

Os DJs também atribuem o fracasso do filme ao modo como a indústria funciona… explicando que todo o processo de produção do filme não é todo brilho e glamour, mas sim uma complicada teia de decisões tomadas por comitês, que não sabem muito sobre a arte de cinema em si. Sim, é um bocado.

Ela diz que os executivos no topo subestimam severamente o quão experientes os espectadores realmente são… o que os leva a errar o alvo com seus mais recentes projetos de Hollywood, incluindo este.

Sydney Sweeney brinca que “você pode ter me visto em ‘Anyone But You’ ou ‘Euphoria’, mas definitivamente não me viu em ‘Madame Web’. pic.twitter.com/fUKcJRYBab

FWIW… os números do ‘MW’ não mentiram… o total acumulado para o fim de semana de feriado de abertura de seis dias – começando no Dia dos Namorados e terminando no Dia do Presidente – mal conseguiu juntar US$ 25,8 milhões internamente e teve praticamente o mesmo desempenho globalmente.