Dalvin Cook se torna outro problema para Ezekiel Elliott em seu retorno aos Cowboys

Ddurante a fase inicial da agência gratuita da NFL, o Dallas Cowboys não têm estado particularmente activos, com Eric Kendricks sendo sua única adição à lista até agora. Contudo, a saída de Tony Pollard para o Titãs do Tennessee deixou uma lacuna notável na posição de running back, levando os Cowboys a traçar estratégias para renovar o backfield.

De acordo com relatos do Dallas Morning News, os Cowboys estão planejando ativamente reforçar seu jogo de corrida, trazendo um novato e um veterano experiente para fornecer apoio e liderança.

“Parece quase certo que Dallas selecionará um running back no próximo mês, durante o segundo ou terceiro dia do draft, que juntos abrangem da segunda à sétima rodadas”, Michael Gehlken relatado.

“Esse novato projetaria toques rotacionais como parte de um comitê de defesa maior.”

Elliott e Cook colocados no radar

Dois nomes de destaque que circulam nas discussões são Ezequiel Elliott e Dalvin Cookambos os quais despertaram interesse significativo da franquia.

Elliott, uma figura familiar no uniforme dos Cowboys, foi originalmente escolhido pela equipe como a quarta escolha geral em 2016. Apesar de sete temporadas de desempenho estelar, sua produção em declínio e seu contrato substancial levaram à sua liberação durante a entressafra de 2023. Na temporada passada, Elliott se preparou para o Patriotas da Nova Inglaterracontribuindo com 642 jardas corridas e três touchdowns em 17 jogos.

Enquanto isso, Dalvin CookUm ex Minnesota Vikings destaque, teve uma temporada mista de 2023, dividindo o tempo entre o Jatos de Nova York e a Corvos de Baltimore. Antes disso, Cook desfrutou de quatro temporadas consecutivas de corrida de 1.000 jardas com os Vikings depois de ser selecionado na segunda rodada do draft de 2017.

No entanto, os Cowboys enfrentam restrições financeiras, pois pretendem garantir Elliott ou Cook, dada a situação atual do teto salarial. Com aproximadamente US$ 5,1 milhões restantes no limite e a necessidade iminente de assinar escolhas no draft, Dallas deve administrar cuidadosamente suas finanças para acomodar a aquisição de um running back veterano.

Na ausência de Pollard, Rico Dowdle espera-se que assuma um papel mais proeminente no backfield, apoiado por Deuce Vaughn, Malik Davis e Snoop Conner. Esses jogadores respondem coletivamente por um cap hit de US$ 4.103.334, conforme indicado pela Spotrac.