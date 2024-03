Damar Hamlin chama Antonio Brown de ‘clone’ e expõe suas mensagens diretas

Notas de búfalo segurança Damar Hamlin acessei o X (Twitter) na sexta-feira para ligar Antonio Brown um “palhaço” e “esquisito” depois do primeiro NFL o wide receiver zombou dele com uma foto alegando que ele morreu há duas temporadas, após deixar o campo em uma ambulância.

Hamlin, 26, expôs as mensagens diretas de Brown no Instagram, às quais a segurança do Bills não respondia há mais de um ano. Ele também perseguiu AB por seu comportamento errático contínuo.

Damar Hamlin agradece em vídeo sinceroLAPRESSE

“Você acabou de me mandar uma mensagem na segunda-feira”, tuitou Hamlin. “Acho que você está jogando jogos idiotas no Twitter com a minha situação porque eu não estou mandando uma DM para você de volta. Rezo para que Deus nunca me deixe me transformar em uma cabeça velha e queimada como você. Eu costumava admirar você, quase uma merda, triste frfr. Fale sobre um clone. Traga o verdadeiro AB de volta!

“Está no meu DM há mais de um ano conversando sozinho. Você deveria ser um exemplo. Agora você é o maior esquisito que conhecemos! Saia do Twitter e vá trabalhar com algumas crianças ou algo assim. #PrayForAB.”

Antonio Brown adorou a atenção de Damar Hamlin

Hamlin caiu direto na armadilha de Brown ao responder publicamente. AB só quer atenção e ele recebeu mais do que o suficiente de suas ações diárias com a resposta.

Brown, 35 anos, respondeu a Hamlin dizendo que estava apenas brincando, mas continuou zombando dele com memes sobre CTE.

Hamlin ainda não respondeu a Brown dizendo que era tudo uma piada, mas o último continuará a trollar o primeiro até NFL os fãs param de se importar.