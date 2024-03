Dan Dakich alerta os jogadores do Sweet 16 para se concentrarem: ‘Não comece a pensar que você é uma estrela!’

TMZSports. com

Dan Dakich está oferecendo alguns conselhos gratuitos para qualquer jogador no Sweet 16 deste fim de semana em busca de dicas sobre como se preparar para os grandes jogos… dizendo simplesmente: “Não comece a pensar que você é uma estrela!”

O ex-guarda do Indiana Hoosiers disse em conversa com TMZ Esportes esta semana é fácil para os jogadores que chegaram até aqui no torneio da NCAA começarem a perder o foco.