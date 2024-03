Dan Schneider nega sexualizar estrelas infantis nos aparelhos de TV da Nickelodeon

Um representante do veterano produtor de TV – o homem por trás de programas de sucesso da Nickelodeon como “The Amanda Show” e “Drake & Josh” – diz que não há verdade nas alegações lançadas em ‘Quiet on Set’… afirmando que numerosos adultos estiveram envolvidos na supervisão de todos os aspectos dos programas, sendo tudo aprovado pela própria emissora.

A declaração de Schneider ocorre após a estreia das duas primeiras parcelas do documento do ID, “Quiet on the Set: The Dark Side of Kids TV”, nas quais surgiram alegações de que alguns de seus programas pareciam sexualizar estrelas infantis como Ariana Grande dar Jamie Lynn Spears em cenas específicas.