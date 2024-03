Dana Carvey pede desculpas a Sharon Stone pela esquete ‘SNL’ onde ela se despiu

Dana Carvey quer pedir desculpas por uma peça antiga do ‘SNL’ que viu Sharon stone tirando a roupa no set – mas engraçado o suficiente … Sharon diz que não é necessário pedir desculpas, porque ela não está viajando.

O comediante e seu co-apresentador de podcast, David Spade estavam apresentando a atriz em seu programa ‘Fly On the Wall’ e estavam recapitulando quando SS apresentou o ‘SNL’ em 1992 … isso ocorre logo após “Basic Instinct” ser lançado nos cinemas e tomar o país pela tempestade.

Em particular, eles revisitaram esta peça polêmica chamada “Esboço de Segurança do Aeroporto” – onde DC interpretava um guarda de segurança indiano que ordenava a Sharon que tirasse uma peça de roupa de cada vez… porque ela continuava acionando a campainha de segurança.

Ela também diz que as atitudes das pessoas em relação a esse tipo de coisa hoje em dia são estranhas e preciosas… com pessoas passando muito tempo sozinhas e não sabendo mais como ser engraçadas ou íntimas umas com as outras. Em outras palavras, ela acha que a cultura do PC estará viva e bem em 2024.