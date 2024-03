Dana White contesta ‘falta de comunicação’ com Conor McGregor e explica cronograma para reserva de luta

Parece que Conor McGregor e o UFC estão finalmente voltando à mesma página.

Após meses de atrasos na contratação do superastro irlandês para sua próxima luta, McGregor disse ao MMA Fighting na quarta-feira que finalmente recebeu a notícia do UFC de que fará seu tão aguardado retorno em algum momento durante o verão de 2024. Isso aconteceu depois que McGregor sugeriu não ouvindo muito do UFC sobre seu retorno à ação, apesar de fazer constantes propostas sobre lutar mais cedo ou mais tarde.

O CEO do UFC, Dana White, abordou a situação em uma nova entrevista publicada quinta-feira, contestando as alegações de que a promoção não teve contato com McGregor. Em vez disso, White diz que o UFC apenas deu a McGregor o espaço de que ele precisava para promover seu papel no novo Casa da estrada remake, que o fez viajar ao redor do mundo nas últimas semanas.

“Não falta comunicação. De jeito nenhum”, disse White ao Libra-4-Libra podcast. “Você sabe onde Conor está esta noite? Ele está em Nova York para a estreia de Casa da estrada. Ele tem obrigações agora de promover este filme. Então ele tem voado pelo mundo todo, indo em todas as estreias de lançamento desse filme. Esta é uma obrigação que ele tem que cumprir. É o que é. Ele se comprometeu com este filme. Ele tem obrigações com este filme. Ele não pode fazer as duas coisas.

“Então, assim que esse filme for lançado, que é quinta-feira, essa coisa será lançada na quinta-feira, dia 21, e bum – não sei quais são as obrigações dele quando for lançado, então Conor pode voltar para a academia e começar a treinar. Tipo, em tempo integral, me preparando para um acampamento.”

White elogiou McGregor por seu conhecimento de negócios, não apenas como uma nova estrela de cinema, mas também por agir de maneira inteligente no que diz respeito à sua carreira de lutador.

Porque o Casa da estrada O remake consumiu muito de seu tempo, McGregor nunca foi uma opção viável para o próximo card do UFC 300 em 13 de abril. Com o filme oficialmente lançado no mundo em 21 de março, White espera que McGregor volte em breve à academia e eles discutirão os próximos passos para marcar uma briga.

“Conor McGregor, para um cara que estava desempregado ou qualquer que fosse sua situação quando entrou no UFC, para um cara que nunca fez grandes negócios, ele é um bom empresário de merda”, disse White. disse. “Ele tem sido um grande parceiro para nós. Gosto de ser um bom parceiro de volta.

“Conor precisava desse tempo para decolar, cumprir suas obrigações e agora, quando isso acabar, ele poderá voltar aos treinos em tempo integral – o que significa que a partir de quinta-feira poderemos começar a falar sobre lutas para Conor.”

Espera-se que McGregor enfrente Michael Chandler em seu retorno, embora nada tenha sido assinado ainda.

Embora ele antecipe que o retorno de McGregor ao UFC ocorrerá em um futuro próximo, White reforçou sua crença de que a riqueza que o ex-campeão de duas divisões acumulou ainda desempenha um papel em seu retorno atrasado.

“Depois que você começa a ganhar muito dinheiro, você não fica com tanta fome quanto antes e é mais difícil entrar na academia, e é uma droga treinar tanto quanto antes. para moer”, disse White. “É mais difícil permanecer no topo depois que você ganha tanto dinheiro.

“Então você pensa no dinheiro que Conor ganhou – esse cara está vivendo em iates legítimos por meses e merdas assim.”