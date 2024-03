Dana White dá sinal verde para o retorno de McGregor: Já podemos conversar sobre sua próxima luta

UFC o presidente Dana White deu luz verde para Conor McGregor retornar ao octógono depois que o lutador irlandês supostamente fez algumas concessões durante as negociações sobre seu Retorno do UFC.

Branco insistiu por algum tempo que não sabia se tal retorno realmente aconteceria no futuro, e até afirmou que um lutador tão rico quanto McGregor – apelidado de ‘The Notorious’ – provavelmente não teria motivação para voltar ao octógono.

Conor McGregor revela o valor da riqueza que carrega em suas roupas e acessóriosTwitter

O jogador de 35 anos, no entanto, tem dito consistentemente que enfrentaria Michael Chandler este Verão. No final de 2023, ele ainda marcou uma data para que a luta acontecesse no dia 29 de junho contra o ex-rival do reality show ‘The Ultimate Fighter’.

Com o prazo se aproximando rapidamente, Branco ainda negou que houvesse quaisquer conversações em curso, muito menos qualquer tipo de acordo.

Mas persistiram as especulações de que McGregor desistiu de algumas de suas demandas. Agora, parece que ambos McGregor e Branco mudaram de postura, e estes agora estão dispostos a tornar realidade o retorno do astro do MMA ao octógono do UFC.

O ex-campeão das duas divisões, em entrevista à ESPN e ao The MMA Hour, disse: “A decisão está tomada, estou pronto. Isso significa que neste verão o ‘Mac’ estará de volta”.

White e McGregor no mesmo comprimento de onda

De fato, McGregor e Branco agora parecem estar na mesma página depois que este último falou sobre seu paradeiro: “Não há nenhuma falta de comunicação entre nós. Ele está em Nova York agora para a estreia do filme ‘Road House'”, Branco disse ao podcast Pound-4-Pound na quinta-feira.

“Ele tem a obrigação agora de promover este filme, então ele tem voado por todo o mundo e assistido a estreias.”

O chefe do UFC ressaltou que a partir deste momento já podem “começar a falar em lutas” para o veterano, que ainda tem faltam duas lutas em seu contrato com o UFC.

“Ele não pode fazer tudo de uma vez, mas a partir desta quinta-feira, 21, não sei se ele ainda tem alguma obrigação”, disse. Branco adicionado. “Mas Connor posso voltar para a academia e começar a treinar em tempo integral, me preparando para um acampamento.”