Dana White escolhe Kamaru Usman em vez de Georges St-Pierre como melhor meio-médio do UFC

EUna totalidade UFC, talvez uma das categorias de peso mais disputadas da história do esporte seja a categoria meio-médio. Vimos alguns talentos incríveis passarem por lá ao longo das décadas. Mas dentre tantos grandes nomes da divisão, um se destacou dos demais e está até na discussão do GOAT. Georges St-Pierre tem Beb na maior discussão de todos os tempos ao lado de nomes como Anderson Silva, Jon Jones e Khabib Nurmagomedov. No período de 5 anos, ele defendeu seu título contra 9 adversários diferentes entre 2008 e 2013. Se não bastasse, ele saltou para o peso médio em 2017 para conquistar o título contra Michael Bisping. Estamos realmente falando de um dos maiores nomes de todos os tempos.

Dana White escolhe Kamaru Usman em vez de Georges St-Pierre

Mas para o presidente do UFC Dana Brancoele está convencido de que Kamaru Usman é o melhor meio-médio da história do UFC. Ao conquistar o cinturão, defendeu o título com sucesso cinco vezes em dois anos. Isso aconteceu entre 2019 e 2021. Em 2022, ele perdeu o cinturão para Leon Edwards e perdeu a revanche depois disso. Mas o que torna Kamaru Usman tão bom é o fato de ele ter se machucado em quase todas as defesas de título em que lutou e ninguém fala sobre isso. Independentemente de quão durão ele seja, dizer que é melhor que Georges St-Pierre é uma jogada ousada de Dana. Quando ele disse isso, parecia que nem mesmo Usman acreditou no que ouviu saindo da boca de White.

Houve muitas cenas interessantes de Dana White durante o podcast que Usman e Henry Cejudo acabaram de iniciar. Ele falou sobre Jake Paul lutando contra Mike Tyson e como ele mudou o nascimento de seu filho para não perder a luta pelo título de Chuck Lidell. Mas ele disse o seguinte sobre Usman: “Quando você se tornou campeão mundial no UFC, você passou pelo corredor da morte dos piores filhos da puta do esporte, na sua divisão que você poderia lutar. Quando você fala de um Kamaru Usman, que passou por eles duas vezes, você pode não gostar de Kamaru… mas não pode negar que ele é o maior meio-médio de todos os tempos… Não goste de Kamaru o quanto quiser. O que quer que você não goste nele, esse é o seu problema. Você não pode negar.