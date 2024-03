Dana White provoca Jake Paul e anuncia seu próximo oponente depois de Mike Tyson: Clint Eastwood

Jake Paulo embarcará na jornada de sua vida quando vir o notório Iron Mike Tyson entrar no ringue contra ele no Texas, mas muitos fãs ridicularizaram a luta devido à diferença de idade e ao UFC Dana Branco é o último a fazer isso ao escolher o próximo oponente do ex-YouTuber.

Tyson tem agora 58 anos, o que significa que se qualificará como idoso em oito anos, enquanto Paulo ainda não tem 30 anos, então seu cérebro possivelmente ainda não se desenvolveu completamente no de um adulto maduro, destacando o problema que muitas pessoas parecem ter com a luta.

Jake Paul zomba da crítica de Conor McGregor à luta de Mike TysonTwitter

Não existem apenas preocupações TysonPara a saúde de ele, especialmente depois que ele foi flagrado precisando de uma bengala para se locomover, as pessoas estão se perguntando como ele conseguirá acompanhar a diferença de energia entre eles, levando-os a considerar a luta uma farsa.

E agora Dana Branco juntou-se a nós zombando do lutador agora profissional, sugerindo que ele lutará com alguém ainda mais velho, chamando o icônico Clint Eastwood.

“Se ele bater Mike Tysonele vai lutar Clint Eastwood próximo,” Branco disse no podcast Pound 4 Pound. “Clint Eastwoodtem 93 anos.

“Eu amo Mike. Odeio falar sobre isso porque ele sempre fica bravo comigo quando falo sobre essas coisas.

“Mas quando a luta acontecer, ele terá 58 anos. Haverá uma diferença de idade de 31 anos. Jake Paulo lutou com um garoto da idade dele e perdeu.”

Branco está se referindo a Tommy Fúria, o meio-irmão mais novo do campeão WBC, Fúria de Tyson a quem Paulo enfrentou em uma luta em fevereiro de 2023.

Paulo foi superado na luta, perdendo por decisão dividida em oito rounds, embora tenha ganhado algum respeito por desferir um knockdown no jovem de 24 anos, que treina boxe desde os 12.

Quando é Tyson vs.

O evento será transmitido exclusivamente pela Netflix e acontecerá no AT&T Stadium em Arlington, Texas, no dia 20 de abril, após a Most Valuable Promotions e a Netflix anunciarem o contrato.

Será um concurso expositivo e marcará Pauloé a quarta luta em um ano, enquanto Tyson retornará ao ringue pela primeira vez desde sua luta contra Roy Jones em 2020. Ele lutou profissionalmente pela última vez em 2005 e venceu uma luta profissional pela última vez em 2003.