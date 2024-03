Dana White reflete sobre o momento feio que atingiu sua esposa, as mudanças que ele fez

Dana White não vive com muitos arrependimentos, mas quase com certeza coloca o feio incidente gravado na véspera de Ano Novo de 2022 no topo da lista.

Um vídeo capturado por clientes de um bar no México mostrou o CEO do UFC dando um tapa na esposa durante uma acalorada discussão. White abordou a altercação posteriormente e afirmou que não havia desculpas para seu comportamento. Ele acrescentou: “Você nunca coloca as mãos em uma mulher”.

Mais de um ano depois, White refletiu sobre o incidente e redobrou declarações anteriores, dizendo que terá que conviver com aquele momento pelo resto da vida, mas que sua maior preocupação naquela época sempre foi sua família e não a maneira como ele era visto. publicamente por suas ações.

“Eu e minha esposa passamos por uma situação no ano passado que ambos tivemos que enfrentar, e a única coisa que importava para nós eram nossos filhos”, disse White ao ex-âncora da ESPN Sage Steele em seu podcast. “Serei julgado pelo resto da minha vida por isso e deveria ser. Aconteceu. Eu fiz isso.

“Quando algo assim acontece, você tem que se levantar no dia seguinte e se olhar no espelho e perguntar, primeiro, como isso aconteceu? Como posso ter certeza de que isso nunca mais acontecerá? Quando eu digo julgado, tem muita gente que fica tipo, ‘Se aconteceu lá, esse não é o primeiro rodeio, já aconteceu antes.’ Eu diria exatamente a mesma coisa. Eu diria a mesma coisa. Mas no final das contas, aqui está a verdade: seus filhos sabem exatamente quem você é.”

White tem três filhos – dois meninos e uma menina – e eles foram seu foco central nas consequências da altercação.

Por mais que ele tenha assumido a responsabilidade por suas ações e entenda que o incidente o assombrará pelo resto de seus dias, White diz que realmente não se importava com o que os outros pensavam dele. Ele apenas teve que conciliar essas ações com seus filhos.

“Se você é racista, seus filhos sabem que você é racista”, explicou White. “Se você faz coisas assim com sua esposa, seus filhos sabem. A lista é infinita, ninguém conhece você melhor do que seus filhos. Eles viveram isso. Eles moram na casa de 18 a 20 anos e veem o que veem. Meus filhos sabem quem eu sou. Meus filhos sabem o que eu faço. Essa é a única coisa que importa para mim. Quando essa situação aconteceu, tivemos que lidar com nossos filhos. Mídia de merda, você acha que eu dou a mínima para o que eles pensam? Todos eles podem beijar minha bunda. Meus filhos foram o foco e a prioridade naquela situação. Dana, minha filha mais velha, ficou uns quatro dias sem falar conosco. Superamos isso com eles, mas no final das contas, seus filhos sabem quem você é.

“Essa foi a parte mais importante de tudo. Essa era a única coisa que importava para mim e minha esposa. Ninguém quer ver seus pais idiotas e bêbados se esbofeteando no TMZ, entende o que quero dizer? É o que é. Foi ruim, mas aconteceu e precisava ser resolvido. Quando eu estava saindo e falando sobre isso publicamente e a mídia pediu desculpas, nós pedimos desculpas. Pedimos desculpas às pessoas a quem precisávamos pedir desculpas – aos nossos filhos. Foi isso que fizemos.”

White diz que não tem medo de abordar suas ações porque não pode esperar que algum dia consiga superar aquele momento, não importa o que aconteça pelo resto de sua vida.

Por mais que lamente o cancelamento da cultura e a reação que as celebridades enfrentam em relação a opiniões sociais ou políticas, White entende e aceita perfeitamente as críticas que recebeu por suas ações.

“Quando tive que falar sobre essas coisas publicamente e me sinto confortável em falar sobre isso publicamente, faz parte da minha vida e é algo que aconteceu e é algo com que tive que lidar em casa”, disse White. “O resto do mundo sempre dirá o que vai dizer sobre isso, mas no final das contas, são seus filhos.

“Você vai ser atacado, mas merecidamente para mim quando isso acontecer. Sou uma dessas pessoas que todos os dias, quando acordo — e já te disse o quanto adoro acordar — quero ser melhor amanhã do que sou hoje. Quando essa é a sua mentalidade e você acorda depois de uma noite como essa, você tem que conversar seriamente consigo mesmo e dizer como isso aconteceu e como posso garantir que isso nunca aconteça novamente? Eu cuidei disso.

Após as ações de White, o CEO do UFC admite que não apenas refletiu sobre seu comportamento, mas também garantiu que algo assim nunca aconteceria novamente. Além de acertar as coisas com seus filhos, White diz que essa era a única coisa que importava no futuro.

“Tomei algumas decisões em minha vida que posso garantir que isso nunca aconteceria novamente”, disse White. “Tomei algumas decisões em minha vida e coisas que precisava consertar comigo mesmo para garantir que isso nunca acontecesse novamente. Isso nunca mais acontecerá, não importa o que aconteça. Eu e minha esposa nos conhecemos desde a oitava série, somos amigos desde a oitava série e estamos casados ​​há quase 30 anos. É estranho e penso nisso o tempo todo, que aquela situação aconteceria na véspera de Ano Novo, basicamente no palco, na frente de tantas pessoas, todas com telefones apontados diretamente para mim, e bum, aqui estamos.

“Ficou muito claro como e por que isso aconteceu. Tive que olhar para mim mesmo e dizer que precisamos consertar isso e que isso nunca mais poderá acontecer.”