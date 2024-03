Dana White revela a única coisa que ele odeia em Conor McGregor acima de tudo

Dana Branco revelou que para todo o bem Conor McGregor fez pelo UFC durante sua passagem de 2013-2018, a única coisa que o executivo-chefe odiava era que o irlandês não tinha pontualidade e chegava regularmente atrasado às reuniões.

Amplamente considerado como uma das figuras mais icônicas e influentes na história das artes marciais mistas (MMA), McGregorSua personalidade ousada, carisma e estilo de luta fizeram dele uma figura polarizadora no mundo do MMA.

Jake Paul zomba da crítica de Conor McGregor à luta de Mike TysonTwitter

Mas ame-o ou odeie-o, todos nós assistimos e ele atraiu um grande número de fãs e tem sido fundamental para chamar a atenção do público para o esporte. Por sua vez, isso fez de White um homem muito feliz, pois o UFC explodiu em popularidade e se tornou um esporte altamente popular, exceto naquela pequena área.

“Literalmente não há feio”, Branco contado Lex Fridman. “Conor McGregor tem sido um parceiro incrível para trabalhar.

“Se Connor aparecesse nas coisas na hora certa, não haveria uma coisa ruim que eu pudesse dizer sobre ConnorVocê sabe o que eu quero dizer?

“Se você colocar uma arma na porra da minha cabeça, certo, e disser: ‘Não minta, filho da puta, me conte todas as coisas ruins sobre Conor McGregor‘, eu diria: ‘O cara não chega na hora certa. É isso.’

“Se Conor McGregor apareceu na hora certa, e às vezes ele aparece, ele estaria [great]ele tem sido um ótimo parceiro.”

Quais são os detalhes do retorno de McGregor ao UFC?

O campeão dos dois pesos não luta desde que quebrou a perna contra Dustin Poirier na luta da trilogia, mas agora ele deve retornar ao octógono no verão de 2024.

Ele deve enfrentar Michael Chandler (23-8-0) em evento do UFC no dia 29 de junho, em Las Vegas, Nevada, com a luta acontecendo na categoria até 185 libras para ambos os lutadores. 29 de junho será a Semana Internacional da Luta do UFC.