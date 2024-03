Dani Alves é libertado da prisão após pagar fiança de um milhão de euros

Adepois de quase 14 meses de prisão, Daniel Alves está fora da prisão depois de conseguir angariar o milhão de euros necessários para a fiança, conforme confirmou o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha às 11h30. O Tribunal de Barcelona concordou com a sua libertação provisória na quarta-feira, 20 de março, com voto privado contra e até esta segunda-feira o dinheiro não tinha sido consignado. Recorde-se que o jogador de futebol foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por violação.

Uma fiança complicada

ARQUIVO: Tribunal de Barcelona considera o astro do futebol brasileiro Dani Alves culpado de agressão sexual

O jogador de futebol finalmente conseguiu arrecadar o valor após intensos dias de negociações. Inicialmente, todos os olhares estavam voltados para a família Neymar, que ajudou Daniel Alves no início do processo e deu-lhe 150 mil euros, que mais tarde serviram para atenuar a pena. Suas contas foram congeladas e ele teve mais dificuldades do que o esperado.

De qualquer forma, tudo apontava para que nesta segunda-feira ele fosse liberado do Brians 2. Na última sexta-feira, o brasileiro pediu mais uma hora para poder pagar fiança: das 14h às 15h. De qualquer forma, não pôde apresentá-lo na época e Alves teve que passar o fim de semana na prisão. Os esforços deste sábado e domingo da sua comitiva foram frutíferos.

As medidas cautelares de sua liberdade provisória

Dani Alves, além de pagar fiança de um milhão de euros, entregou os seus dois passaportes, brasileiro e espanhol, através da sua defesa, liderada pelo advogado Inês Guardiola. O jogador de futebol não poderá sair do território nacional. Além disso, ele está proibido de se aproximar da vítima, afetada pelos acontecimentos recentes segundo o Ministério Público particular, e dos locais que ela frequenta. Ele não poderá contatá-la e terá que comparecer semanalmente ao tribunal.

Risco de fuga de Alves

O ex-jogador pedia há meses à Justiça a liberdade provisória, mas sempre foi rejeitado sob a alegação de alto risco de fuga devido ao alto poder aquisitivo dos acusados. Levando em conta que Brasil não tem um tratado de extradição com a Espanha, os tribunais decidiram em diversas ocasiões mantê-lo na prisão.

No entanto, as coisas mudaram na última quarta-feira, quando o Tribunal de Barcelona concordou com a sua libertação provisória sob fiança de um milhão de euros. Um número alto que surpreendeu Daniel Alves mas isso, trabalhando contra o relógio, ele conseguiu cobrar. De qualquer forma, não tem sido um cenário fácil já que nas últimas horas torcedores com quem contava para ajudar no pagamento, como a família Neymar, se desvincularam publicamente.

A sentença ainda não é definitiva

Graças a isto, Daniel Alves sai hoje da prisão de Brians 2 aguardando o trânsito em julgado após recursos apresentados pelo Ministério Público, pelo Ministério Público e pela defesa. Enquanto o Ministério Público e o Ministério Público solicitam o aumento da pena, rejeitando a circunstância atenuante de reparação do dano, a defesa aponta justamente o contrário, que a circunstância atenuante seja considerada muito qualificada, o que reduziria ainda mais a pena imposta.