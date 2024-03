Tos desenvolvimentos recentes em torno Daniel Alves‘ potencial libertação da prisão chamaram a atenção significativa da mídia em todo o país.

O Tribunal de Barcelona decidiu pela fiança de um milhão de euros pela libertação do ex-ícone do futebol, despertando grande interesse, especialmente devido ao Neymaro envolvimento do pai na tentativa de reunir esta quantia substancial.

VÍDEO: Momento feliz de Dani Alves e Joana Sanz que nunca mais voltará

Esta não é a primeira vez que o pai de Neymar está ligado a negociações financeiras relacionadas a Alves; anteriormente, desempenhou um papel fundamental na arrecadação de 150 mil euros destinados à indemnização da vítima envolvida no caso de Alves.

Apesar de o tribunal ter fixado um prazo claro de 14h30, hora local, para o pagamento da fiança, o montante exigido não foi levantado a tempo, colocando uma pausa na Alves‘processo de liberação.

Alves passou 14 meses na prisão de Brian 2, com grandes expectativas de sua libertação entre sua equipe jurídica e apoiadores.

Seu advogado, Inês Guardiolahavia recolhido preventivamente Alves‘Passaportes espanhol e brasileiro a serem apresentados ao tribunal, com o objetivo de mitigar o risco de Alves fugir para o Brasil, um país que não compartilha um tratado de extradição com a Espanha e poderia potencialmente oferecer-lhe refúgio.

Juiz do Barcelona recusou conceder liberdade a Dani Alves

No meio destes desenvolvimentos, veio à luz uma divisão notável entre os juízes do Tribunal Superior de Barcelona. Juiz Luís Balesta emitiu um voto divergente contra a decisão da maioria para a libertação provisória de Alves.

Citando preocupações sobre Alves‘capacidade financeira e a falta de um quadro de extradição entre Espanha e Brasil, Balesta defendeu a extensão Alves‘custódia a metade da pena inicialmente imposta, equivalente a 2 anos e 3 meses de prisão.

Esta divergência entre os juízes sublinha a complexidade e a natureza controversa da situação jurídica de Alves, reflectindo o debate mais amplo sobre a justiça, o risco de fuga e o tratamento de indivíduos de alto perfil nos sistemas jurídicos.

À medida que este caso continua a evoluir, continua a ser um ponto focal de escrutínio público e dos meios de comunicação social, emblemático dos desafios no equilíbrio entre procedimentos legais, interesse público e direitos individuais.