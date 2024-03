Davante Adams gera especulações sobre retorno ao Green Bay Packers com postagem no Instagram

Davante Adams, o jogador All-Pro, parece sugerir um desejo de retornar às suas raízes na NFL com base em sua atividade recente no Instagram. O Invasores de Las Vegas‘ estrela acessou o Instagram para compartilhar uma postagem sobre seu ex-companheiro de equipe Josh Jacobs assinando com o Green Bay Packersexpressando elogios ao seu antigo time e levando a especulações sobre um possível retorno ao Titletown.

Os Raiders perderam seu campeão de corrida de 2022 para os Packers, que garantiram a Jacobs um lucrativo contrato de quatro anos no valor de US$ 48 milhões. A estrutura do negócio basicamente o torna um contrato de um ano com um trio de opções de um ano. Esta mudança gerou rumores sobre o potencial retorno de Adams aos Packers, seu time original da NFL.

Davante Adams expressa frustração com falta de metasVic Tafur/Twitter

Há dois anos, o Empacotadores negociou Adams com o Invasores em troca de escolhas de primeira e segunda rodada de 2022. Adams então assinou uma extensão recorde de cinco anos no valor de US$ 140 milhões, tornando-se o negócio mais rico para um wide receiver na história da NFL.

Seu desejo de jogar ao lado do ex-companheiro de equipe e quarterback do Fresno State Derek Carr era evidente, mas o Invasores cortou Carr após a temporada de 2022. Com os Raiders enfrentando temporadas consecutivas de derrotas, tem havido especulação generalizada sobre Adams buscando uma troca.

Adams foi uma peça-chave no ataque dos Packers

A ausência de Adams foi sentida no ataque dos Packers desde a sua saída. Embora Jordan Love tenha emergido como o novo quarterback estrela da franquia em 2023, é evidente que a equipe poderia se beneficiar de uma ampliação comprovada do calibre do Pro Bowl para elevar seu jogo. Adams, aos 31 anos, seria a solução ideal para os Packers, mas permanece a questão se eles estariam dispostos a assumir seu contrato substancial mais uma vez.

À luz destes desenvolvimentos, há muita expectativa e incerteza em torno do potencial retorno de Adams aos Packers. Sua atividade no Instagram e as especulações subsequentes despertaram o interesse na comunidade do futebol. À medida que a situação se desenrola, fica claro que tanto Adams como os Packers estão numa encruzilhada, com potenciais implicações para o futuro de ambas as partes.