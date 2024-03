Dave Bautista elogia Ben e Jen por recolherem o lixo em ‘Dune 2’

TMZ. com

Recebemos o ator na terça-feira no LAX, onde nosso fotógrafo revelou o fato de que Bennifer foi pego recolhendo seu próprio lixo e arrumar os cinemas esta semana enquanto assiste ‘Duna 2’… que por acaso estrela.

Agora, em termos do sucesso de bilheteria de ‘Duna 2’ – e certamente tem sido, os números não mentem – é na verdade uma conquista pela qual Dave não quer nenhum crédito.

Ele nos diz que desempenha apenas um pequeno papel no quadro geral, e que o filme que está indo bem não é dele… o que é uma visão bastante humilde. Ele pode ter um papel coadjuvante – mas ele definitivamente faz parte do poder estelar da lista A associado a isso … como é Timóteo Chalamet, Zendayaetc.