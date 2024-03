Dave Calhoun, CEO da Boeing, deixará o cargo em meio a preocupações contínuas de segurança

A mudança na empresa é ainda maior… Presidente da Boeing Larry Kelner também deixará o cargo em maio, após quase 15 anos no conselho – e Acordo Stan presidente e CEO da Boeing Commercial Airplanes, também está disponível, com efeito imediato.

Para uma rápida recapitulação – a Boeing tem passado por uma situação difícil ultimamente… um vôo recente saindo de San Francisco viu um pedaço do avião voar no ar. Outro perdi uma roda dar chamas disparando de um motor forçou outro a um pouso de emergência.

Depois, há o voo da LATAM na Austrália que fez com que os passageiros temessem o pior quando começou caindo inesperadamente … e não vamos esquecer o susto no meio do voo com uma porta soprando aberto em janeiro – agora sob investigação criminal.

Além disso, denunciante da Boeing, John Barnett que vinha levantando sérias preocupações sobre os atalhos de segurança da empresa, morreu no início deste mês enquanto estava no meio de um processo de retaliação contra eles. A polícia diz que parece que Barnett tirou a própria vida, mas seus advogados não acreditam!

Além do mais… Calhoun entrou no ringue da Boeing no momento em que o mundo estava se recuperando do desastre do 737 Max, que viu 346 vidas perdidas após 2 acidentes mortais na Indonésia e na Etiópia… aterrando todas as aeronaves Boeing 737 Max em todo o mundo.