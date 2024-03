Dave Portnoy, fundador da Barstool Sports, bebe champanhe para comemorar a morte de Deadspin

Ano início da semana, todos Giro morto os funcionários receberam um aviso de meia hora de que todos estavam sendo demitidos e tiveram suas contas bloqueadas imediatamente. O popular blog de esportes foi adquirido por uma empresa europeia e determinou que não precisaria de ninguém da força de trabalho atual. Editor chefe Julie DiCaro foi quem deu a notícia ao mundo inteiro através de uma postagem que repercutiu no mundo da mídia esportiva. Giro morto tem sido um dos blogs de conteúdo esportivo mais polêmicos da última década, eles se meteram em todos os tipos de problemas por criarem conteúdo que irritava principalmente as pessoas. Houve muitos processos judiciais contra eles por isso, o que lhes rendeu uma reputação deplorável.

Dave Portnoy comemora a morte de Deadspin

Mesmo que você não goste do tipo de conteúdo Giro morto produz, talvez comemorar que muitas pessoas e suas famílias não tenham mais como se sustentar seja um pouco difícil demais. Mas o fundador da Barstool Sports Dave Portnoy não se importa com isso. Ele até postou um vídeo onde comemorou a notícia abrindo uma garrafa de champanhe enquanto flutuava em uma piscina. No fundo da foto, Portnoy mostrou seu pitbull recentemente adotado, chamado Senhorita Pêssegos, que se tornou uma sensação da noite para o dia nas redes sociais. Mas para Portnoy, comemorar o fim do Deadspin foi um dos destaques da semana.

Escusado será dizer que Portnoy também falou sobre o absurdo de tudo isso, já que Deadspin foi tentado terminar várias vezes e nenhuma delas deu certo. Ele diz: “Escute, até eu estou ficando confuso. Quantas vezes posso estourar uma garrafa para a mesma maldita empresa? Quantas vezes posso matar Deadspin? Quantas vezes Julie DiCaro pode perder o maldito emprego? Parece o infinito ! Mas aqui estamos mais uma vez. Nova garrafa de champanhe… Giro morto fora do mercado, comprado, todos demitiram pela 90ª vez consecutiva! Isso é apenas chutar um cachorro morto! Mas você sabe o que? Eu não estou além disso.”