Dave Roberts, dos Dodgers, finalmente fala sobre a controvérsia do jogo em torno de Shohei Ohtani

TOs Dodgers retornaram aos Estados Unidos depois de iniciar a temporada regular na Coreia do Sul com um Registro de 1-1 após dividir a série com o San Diego Padrese todos os olhos estão voltados para Shohei Ohtani novamente, desta vez depois que um escândalo de jogo foi descoberto.

Ex-intérprete de Ohtani, Ippei Mizuharaestá implicado num caso de jogo ilegal e embora existam várias versões oficiais da questão, o problema aqui é que o jogador também pode ser implicado depois do seu nome aparecer em vários transferências de dinheiro para uma casa de apostas.

Espera-se que Ohtani fale com a mídia na segunda-feira, mas por enquanto, seu empresário Dave Roberts falou aos repórteres sobre o problema que o jogador japonês está passando, dizendo que é ‘bom’ que Shohei fale e mostre a cara.

Eu acho que está bom. Acho que é a coisa certa a fazer. Estou feliz que ele vai falar com o que sabe e dar a sua opinião sobre toda a situação. Acho que isso nos dará um pouco mais de clareza. David Roberts

As duas versões da história

A primeira versão dada por Ippei Mizuhara a Trisha Thompson da ESPN menciona que Shohei Ohtani liquidou sua dívida com um agenciador de apostas ilegal, que totalizou US$ 4,5 milhões; enfatizando que o jogador não estava envolvido em suas atividades.

No entanto, a versão mudou antes da publicação da entrevistacom os advogados de Ohtani agora dizendo que o jogador não sabia nada sobre as atividades de Mizuhara e que foi ‘vítima de um roubo massivo’ de suas contas bancárias, e que a primeira versão exposta pelo intérprete não era verdadeira.