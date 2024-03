David Benavidez poderia lutar na Arábia Saudita… mas não contra Canelo

Adepois David Benavidez perguntou publicamente Al-Sheikh Turcopresidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, para ajudá-lo a organizar uma luta contra Saulo Álvarezconsta que o conselheiro da Corte Real e proprietário de Almeria na Espanha estaria interessado em ajudá-lo.

Contudo, não será contra Saulo.

Canelo define preço para possível luta com Benavidez: “Vou lutar amanhã”Twitter

O americano de ascendência equatoriana e mexicana deixou claro que não precisa do dinheiro e que doaria o lucro da luta para uma instituição de caridade caso perdesse.

Segundo a imprensa britânica, Benavidez poderá muito bem ter uma luta na Arábia Saudita, embora não da forma que esperava.

O pedido de Benavidez

“@turkialalshik vamos trazer a maior e mais emocionante luta para a Arábia Saudita,” Benavidez postou em sua conta do Instagram.

“Este será o maior luta entre mexicanos e mexicanos-americanos na história do boxe e que lugar melhor para fazê-lo do que o Reino, para o mundo inteiro ver. Esta luta é por orgulho e glória. Eu luto pela grandeza e não pelo dinheiro.

“Excelência se eu não vencer Canelo, doarei toda a minha bolsa para qualquer instituição de caridade infantil de sua preferência. Quando eu bato Canelodoarei uma grande quantia dessa bolsa para beneficiar crianças que passam fome em todo o mundo.

“Sou um campeão do povo e continuarei lutando contra os melhores! Mantenho minhas palavras!

De acordo com talkSPORT.com, Alalshikh planeja ter Benavidez lutar contra o vencedor do Dmitry Bivol x Artur Beterbiev luta em junho próximo, com outra luta em dezembro contra o mexicano-americano.

Isto é ajudado pelo fato de que Benavidez confirmou recentemente que vai subir para o meio-pesado na próxima luta, para poder permanecer nessa categoria e tentar ser campeão, como Canelo tem os cinturões dos supermédios.