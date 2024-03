David Benavidez revela a incrível quantidade de dinheiro que Canelo Alvarez ganharia se lutasse com ele

David Benavidez não deixou de insistir na luta contra Canelo Álvarezele tem sido muito duro em suas críticas ao mexicano, e até confessou que se o campeão WBC continuar recusando, poderá ser sancionado com a retirada do cinturão.

Agora, Bandera Roja ousou revelar a grande figura que Canelo cobraria em caso de briga entre os dois.

David Benavidez confessa quanto Canelo ganharia

Sansão Lewkowiczpromotor de Benavidez, disse que o PBC havia indicado a quantia de US$ 60 milhões como lucro para Alvarez, no entanto, David Benavidez o próprio também indicou que o valor ainda é sem vendas de PPV nos Estados Unidos, mas ainda foi além ao confessar que ele mesmo levaria apenas US$ 5 milhões.

“Eles estavam literalmente pegando tudo. Não estou dizendo que não deveriam fazer isso, ele tem direito a isso. (Mas) não importa, eu quero a oportunidade”, disse ele. Benavidez confessado de acordo com o promotor do PBC.

Por isso o boxeador de Tijuana esclareceu que não está disposto a cobrar nenhum percentual desses ganhos pelo PPV e receberia apenas US$ 5 milhões de dólares e US$ 1,5 milhão seriam usados ​​para pagar os trabalhadores.

Canelo pode ser sancionado se não lutar contra Benavidez

O próprio Benavidez contou em entrevista ao ‘The Boxing Voice’ e mencionou que conversou com as autoridades do Conselho Mundial de Boxe (WBC)e que poderia haver sanções contra ‘Canelo’ caso ele continuasse a se recusar a enfrentá-lo.

“Eu estava conversando com Luis de Cubas e Mauricio Sulaiman (presidente do WBC) disse a ele que vão ver se Canelo quer lutar comigo em setembro e, se não, vão tirar o cinturão dele”.