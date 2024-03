DeAndre Hopkins aparece na Paris Fashion Week com um suéter folgado com tema de South Park

Cei, isso certamente não era algo Titãs do Tennessee os fãs esperavam ver nesta sexta-feira.

Seu melhor wide receiver, DeAndre Hopkinspostou uma foto dele desfilando pela passarela no VETEMENTOS mostrar durante Semana de Moda de Paris. O mais intrigante é que ele usava um suéter enorme com Personagem de South Park ‘Towelie’ na frente.

DeAndre Hopkins x South Park na Semana de Moda de Paris

A moda é realmente muito importante para Hopkins. Ele foi nomeado O “atleta mais bem vestido” da GQ em 2019 e assinou com a IMG Models em 2020.

Em abril do ano passado, ele desfilou no Medo de Deus desfile de moda no Hollywood Bowl em Los Angeles. Então isso é meio que um hobby para o jovem de 31 anos.

Hopkins parece estar aproveitando a entressafra após um primeiro ano decepcionante com os Titãs. Tennessee foi 6-11embora Hopkins ainda tenha ido mais de 1.000 jardas na temporada e desenvolveu um ótimo relacionamento com o quarterback novato Will Levis.

Com espírito ofensivo Brian Callahan agora como técnico principal, Hopkins deve estar pronto para mais uma forte temporada ofensiva.