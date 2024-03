‘Decepcionado’ Donn Davis reage à saída de Kayla Harrison do PFL, diz que as lutas planejadas eram ‘maiores do que’ qualquer coisa no UFC

Kayla Harrison, indiscutivelmente o rosto de longa data da Professional Fighters League, está agora no UFC e, embora o cofundador do PFL, Donn Davis, deseje ainda estar no elenco, acredita que a promoção ficará bem sem ela.

Após a vitória de Harrison sobre Aspen Ladd no PFL World Championships em novembro passado, Davis acreditava que Harrison ainda tinha uma luta restante em seu contrato com a PFL, mas ela acabou assinando com o UFC e enfrentará Holly Holm no UFC 300 em 13 de abril. Quando questionado sobre o que aconteceu com a situação, Davis deu sua resposta honesta.

“Não sei”, disse Davis no The MMA Hour. “E conversei com Kayla e acredito que Kayla e eu temos um relacionamento muito bom, e não sei [what happened]. Então só posso especular e não gosto muito de especular sobre coisas que dizem respeito a outras pessoas.

“Então, um, não sei, e dois, estou desapontado. Então eu acho – ao contrário de Dana [White] quando ele fala de outros lutadores, tende a ser negativo se eles saírem, tende a ser negativo se não fizerem o que o UFC quer que façam – aqui, fico decepcionado. O PFL, em seis anos, nunca perdeu um lutador, e lembrem-se, no primeiro ano, no segundo e no terceiro ano, o PFL não era uma empresa forte. Somos uma empresa nova, então houve muitos motivos para os lutadores saírem e eles nunca o fizeram. Agora, liberamos lutadores? Sim. Atualizamos os lutadores? Sim, porque estávamos sempre melhorando. Nunca um lutador saiu, então esta é a primeira vez em seis anos.

“E ironicamente, o PFL nunca foi tão forte e as lutas que fizemos com Kayla Harrison foram melhores do que as que ela iria travar no UFC. Ela ia enfrentar a Cris Cyborg, que acredito ser a maior luta possível no feminino. É um legado, uma luta por declaração de carreira para ela. [Then] Larisa Pacheco, que a venceu de forma justa. Então as próximas duas ou três lutas da Kayla no PFL são mais difíceis do que no UFC, são maiores do que no UFC. Então eu não sei. Eu realmente não consigo explicar as motivações dela para sair e fiquei desapontado.”

Harrison competiu 16 vezes pela promoção – que originalmente era World Series of Fighting antes de fazer a transição para o PFL – junto com uma luta pela Invicta, vencendo todas, exceto uma – uma derrota por decisão para Pacheco no PFL World Championships em novembro de 2022. Além disso, Parecia que uma briga com Cyborg seria inevitável depois que o PFL absorveu o Bellator em novembro passado.

Infelizmente, essa luta pode nunca acontecer, e Davis admite que está triste com isso – ou por não ter nenhuma luta envolvendo Harrison em sua promoção. Mas no final, Davis sente que o PFL avançará sem ela com grande sucesso.

“Dito isto, porque o PFL nunca esteve tão forte – 80 lutadores classificados entre os 25 primeiros, 33 lutadores classificados entre os 15 primeiros – estamos bem”, explicou Davis. “É quase como quando as pessoas postam sobre o UFC, elas sempre ficam bem se Connor não lutar este ano ou algo assim. Portanto, nossa marca, nossas classificações, nossas finanças têm impacto zero para Kayla não estar aqui.

“Mas pessoalmente não gosto quando algum lutador sai. Então, eu gostaria que ela estivesse aqui.