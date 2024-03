Deion Sanders envia mensagem clara aos Cowboys sobre o futuro de Stephon Gilmore

Deion Sanders não pode mais ser oficialmente afiliado ao Dallas Cowboys, mas sua lealdade à equipe permanece inabalável. Isso ficou evidente quando ele recentemente se encontrou com o veterano cornerback Stephen Gilmoregerando especulações sobre o futuro do talentoso jogador.

Nas redes sociais, Sanders compartilhou uma foto de sua visita a Gilmore, acompanhada de uma legenda que parecia transmitir uma mensagem clara para os Cowboys. “Recebi uma visita especial hoje de um Future HOF’er e seus filhos @BumpNrunGilm0re”, escreveu Sanders no Instagram. “Dallas, pare de brincar.” É evidente que Sanders está defendendo que os Cowboys tomem uma atitude e contratem Gilmore novamente para a próxima temporada.

Mensagem poderosa de Deion Sanders para começar 2024Instagram

Gilmoreque anteriormente conquistou o título de Jogador Defensivo do Ano, fez contribuições significativas durante a temporada de 2023 com o Vaqueiros, ostentando estatísticas impressionantes com 68 tackles, 13 passes defendidos e duas interceptações. Apesar de seu desempenho notável, o executivo dos Cowboys Stephen Jones sugeriu que re-assinar Gilmore pode não ser uma prioridade máxima no momento.

Jones explicou: “É apenas ter que escolher onde você deseja usar seus recursos. Não só foi [Stephon] é muito bom para nós em campo, mas eu diria que é um cara melhor fora de campo em termos de como ele conduz seus negócios, apenas sendo um profissional, ajudando os jovens”, conforme relatado pelo The Landry Hat.

Dallas teve uma entressafra terrível

A declaração de Jones reflete o dilema enfrentado pela equipe na alocação eficaz de seus recursos. Embora reconhecendo as proezas em campo e a influência fora de campo de Gilmore, Jones também expressou esperança nos empreendimentos futuros de Gilmore, ao mesmo tempo que deixou a porta aberta para um possível retorno aos Cowboys. Ele afirmou: “Espero que as coisas corram bem para ele e ele foi muito produtivo para nós e também nunca descartamos isso.”

Os Cowboys atualmente possuem uma escalação impressionante de cornerbacks, incluindo Trevon Diggs, DaRon Bland e Jourdan Lewis. Com tanta profundidade no cargo, a decisão sobre o futuro de Gilmore na equipe fica ainda mais intrigante. Enquanto os fãs aguardam ansiosamente o resultado desta situação, resta saber onde Gilmore irá pousar na próxima temporada.