Deion Sanders estabelece algumas ‘regras’ para a filha Deiondra após a gravidez e ela as desobedece

TA família Sanders está aguardando ansiosamente a mais nova adição ao seu clã. Recentemente, Deion Sandersjunto com seu filho mais velho Deion Sanders Jr., acompanhado Deiondra Sanders em uma viagem à cidade de Nova York para participar de vários eventos que comemoram o lançamento do último livro do Coach Prime.

Durante uma refeição casual em um restaurante fast-food, o Coach Prime aproveitou a oportunidade para dar alguns conselhos paternais aos Deiondraque está esperando o primeiro filho com o companheiro Jacques.

“Já faz um tempo que não entendi esse processo”, disse Deion Sanders.

“Mas você não deveria mais beber, nada de narguilé. O que mais você não pode fazer? Você não pode ficar no clube. Você não pode mais tirar fotos no clube, certo.”

Apesar de DeiondraApós a resistência inicial, ela finalmente concordou com as regras de seu pai, reconhecendo a sabedoria em sua orientação.

“Eu simplesmente não consigo beber mais, o que nunca aconteceu”, disse ela.

“Eu tomo Tylenol para minha dor de cabeça, o que é lamentável. Beber, narguilé e certos alimentos que não posso comer.”

Aproveitei a noite com os amigos

No entanto, um vídeo recente compartilhado pela Well Off Media capturou Deiondra aproveitando uma noite com os amigos, aparentemente desconsiderando o conselho de seu pai de evitar clubes e álcool.

Enquanto DeiondraAs ações de podem ter levantado sobrancelhas devido à sua gravidez, é importante notar que ela foi franca sobre sua jornada para a maternidade, incluindo os desafios de saúde que enfrentou.

“Vou ficar com meu bebê durante os 3 meses. Continuei a sangrar todos os dias depois que descobri que estava grávida”, escreveu ela no Instagram.

“Estou tendo este bebê para dar esperança a todas as outras mulheres que possam estar na minha situação.