Deion Sanders prevê que o filho Shedeur teria sido uma das principais escolhas do Draft da NFL em 2024

Búfalos do Colorado treinador principal Deion Sanders está se sentindo bastante confiante sobre sua situação de quarterback para a próxima temporada de 2024, e por um bom motivo. O filho dele, Ela portaestará mais uma vez liderando o ataque aos Búfalos.

Durante entrevista coletiva esta semana, Sanders abordou diversos temas relacionados ao seu time de futebol, incluindo o potencial de seu filho como jogador profissional. Ele não hesitou em expressar sua crença de que Shedeur teria sido uma escolha muito procurada no draft se tivesse escolhido entrar no draft da NFL este ano.

Deion Sanders fez com que Shedeur Sanders fosse emboscado em público em uma história maluca de recrutamento

“Shedeur – vamos deixar isso claro. Vamos colocar o elefante na sala. Shedeur teria sido uma escolha de alto draft este ano”, afirmou Sanders, conforme relatado pela On3. “Vamos parar com a tolice e você ficará bravo quando eu contar.”

Sanders foi rápido em esclarecer que a sua declaração não era apenas uma previsão ousada. Ele enfatizou que sua visão do potencial de Shedeur resultou de suas extensas conexões dentro da NFL, construídas ao longo de sua impressionante carreira de jogador.

“A única razão pela qual sei disso é porque você não acha que conheço pessoas da NFL? Sinto muito. Joguei por quantos anos, 14? Tenho uma jaqueta dourada no berço, eu acho. Acho que sei algumas pessoas. Você sabe, os Jerry Jones, Arthur Blanks. Conheço algumas pessoas no jogo – os Roger Goodells. Conheço algumas pessoas. Então, quando falo, não estou apenas jogando coisas fora da minha cabeça. estou jogando coisas baseadas no conhecimento.”

Ele pode ser escolhido no primeiro turno em 2025

Apesar do recorde de 4-8 do Colorado na temporada anterior, Shedeur mostrou habilidade notável em campo, acumulando estatísticas impressionantes com 3.230 jardas de passe e 27 touchdowns, mantendo uma taxa de conclusão de 69,3 por cento.

Olhando para a próxima temporada, se Shedeur conseguir replicar ou até mesmo superar seu desempenho anterior, é altamente provável que ele atraia atenção significativa dos times da NFL e potencialmente se torne uma escolha de primeira rodada do draft em 2025.

A confiança inabalável de Sanders nas habilidades de seu filho como zagueiro é evidente, e está claro que ele acredita que Shedeur tem tudo para se destacar no nível profissional. Com expectativas tão altas e um pai orgulhoso liderando o caminho, todos os olhos estarão, sem dúvida, voltados para Shedeur enquanto ele se prepara para a temporada de 2024.