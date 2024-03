‘Demita-o’: profissionais reagem ao placar absurdo de Chidi Njokuani x Rhys McKee no UFC Atlantic City

Para quase todos que assistiram à luta ao vivo, parecia bastante claro que Chidi Njokuani venceu Rhys McKee na decisão na abertura do card principal do UFC Atlantic City – isto é, com exceção de um juiz marcando a luta.

Dois juízes marcaram 30-27 para Njokuani, o que parecia ser o consenso, mas na pior das hipóteses, 29-28 para Njokuani teria sido aceitável. No entanto, depois de uma longa espera para que o placar fosse lido por Bruce Buffer, Mamunah Querido acabou marcando 29-28 para McKee, na vanguarda do pior placar do ano até agora. No final não importou, mas vários lutadores do UFC ficaram surpresos com o card de Querido, como você pode ver pelas reações abaixo.

Mande aquele juiz para casa AGORA!!! Chidi venceu essa clara no dia 30-27!!!! – Colina Jamahal (@JamahalH) 31 de março de 2024

Essa luta foi fácil de julgar!!! – Colina Jamahal (@JamahalH) 31 de março de 2024

Um desses juízes está naquela meleca de açúcar de Atlantic City haha -Terrance McKinney (@twrecks155) 31 de março de 2024